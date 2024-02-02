Sessizce ilerliyor! Bu belirtiye dikkat: Kanseri ilk aşamada yakalayın...

Pankreas kanseri, ilk evrelerde belirti vermeden ilerleyebiliyor. Belirti vermeye başladığında ise tümör pankreas dışına taşınmış olduğundan başarılı bir tedavi için geç kalınmış olabiliyor. Bu nedenle erken teşhis ve düzenli doktor kontrolü, pankreas kanserinde büyük önem taşıyor. Pankreas kanserinin belirtileri arasında bulantı, iştahsızlık, kilo kaybı, yavaş gelişen sarılık, mide çıkışında tıkanıklık ve ağrı görülebiliyor.

"PANKREAS KANSERİ AMELİYATI BİR CERRAHIN YAPABİLECEĞİ EN ZOR AMELİYAT"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Taner Oruğ, pankreas kanseri tedavisinde uygulanan ameliyata ve tedavi yöntemlerini anlatarak, pankreas başı tümörleri için Whipple Ameliyatı yapıldığını belirtti.

Oruğ, bu ameliyatın zor ve uzun bir ameliyat olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her hastada tümörün durumuna ve hangi evrede olduğuna göre tedavi yöntemleri farklılık göstermektedir. Bu tedavi yöntemleri cerrahi ameliyat, radyoterapi uygulaması ve kemoterapi uygulamalarından oluşmaktadır. Whipple ameliyatı genel cerrahlar için zor ve tecrübe gerektiren bir ameliyattır. Klasik Whipple'da midenin bir kısmı, 12 parmak bağırsağı ve ince bağırsağın bir kısmı, pankreasın başı bazen gövdesi de, safra yolunun bir kısmı, safra kesesi ve pankreasın etrafındaki lenf bezleri çıkartılır. Ancak yaygın pankreas kanseri veya kanserleşme riski yüksek olan kistlerin bulunması, kronik pankreas iltihabı veya birinci ameliyat sonrası tamamlama gerektiren durumlarda 'total pankreatektomi' ismini verdiğimiz ve pankreasın tamamının alındığı operasyon gerekli olabilmektedir."

Pankreas kanseri ameliyatını bir cerrahın yapabileceği en zor ameliyatlardan biri olarak tanımlayan Oruğ, ameliyat sonrası, rehabilitasyon süresinin uzun olması ve oluşabilecek muhtemel komplikasyonların ciddiyetinin ameliyatı hastalar için de oldukça zor hale getirdiğini aktardı.

Oruğ, "Pankreas kanseri en hızlı yayılan kanserler arasında sayılıyor. Normal vakalarda teşhis konduktan sonra 5 yıl hayatta kalma oranı yüzde 5 olarak biliniyor. Hastalık fark edilip tanısı konulduğunda genelde çok geç kalınmış olabiliyor." değerlendirmelerinde bulundu.