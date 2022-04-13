Severek içiyorsanız dikkat! Genç yaşta kalp krizi nedeni

Prof. Dr. Hamza Duygu Kalp Sağlığı haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Kalp damar hastalıklarında sigara, düzensiz beslenme, obezite, aşırı alkol tüketimi, aşırı stres gibi pek çok risk olduğunu söyledi. En önemli risk faktörünün sigara olduğunu belirten Prof. Dr. Hamza Duygu, son zamanlarda özellikle de gençlerin sık kullandığı enerji içeceklerinin de kalp krizi riski artırdığını ve kalpte ritim bozukluğuna neden olduğunu ifade etti.



Kalp hastalıkları birden fazla faktöre bağlı olarak günümüzde en sık karşılaşılan sağlık problemlerinin başında geliyor. Bunların birden fazla faktöre bağlı bir hastalık olduğunu söyleyen Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, sigara, düzensiz beslenme, obezite, aşırı alkol tüketimi ve aşırı stresin kalp ve damar sağlığı için önemli risk faktörleri arasında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Hamza Duygu, aynı zamanda yaş, cinsiyet, genetik ve etnik etkenlerin de kalp ve damar sağlığını bozan risk faktörleri arasında olduğunu belirtti. Yaş, cinsiyet, genetik ve etnik etkenlerin değiştirilemez etkenler grubunda olduğunu söyleyen Hamza Duygu, sigara tüketimine bağlı kalp rahatsızlıkları, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, aşırı alkol tüketimine bağlı rahatsızlıklar, oturgan yaşam, obezite, kan yağları, kan basıncı ve kan şekeri yüksekliğinin ise düzeltilebilir risk faktörleri olduğunu belirtti.