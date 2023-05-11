Sezaryen Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı? Sezaryen Doğum Sonrası Ne Zaman Ne Yenir?

Sezaryen sonrası beslenme, az yağlı, az tuzlu ve gaz yapmayan gıdalardan oluşmalıdır. sezaryen doğum sonrası yemek ne zaman yenir, dediğimizde kabızlık ve gaz yapmayan yemeklerin tercih edilmesi gerektiğini öğreniriz. sezaryen sonrası ne yenir, dediğimizde ilk birkaç gün özellikle çorba tüketmesi gerektiğini öğreniriz. sezaryenden sonra ne zaman yemek yenir dediğimizde anne sütü üretimini arttırmak gerektiğini de akılımızdan çıkarmamamız gerektiğini hatırlarız.

Sezaryen Doğum Nedir?

Normal doğum sırasında annenin ya da bebeğin sağlığını riske atacak bir durumdan şüpheleniliyorsa sezaryen doğum tercih edilmelidir. Sezaryen doğum, normal vajinal doğum yapılamayan durumlarda başvurulan yöntemdir. Ameliyathane koşullarında ve anestezi altında gerçekleştirilir. Sezaryen doğum, doğum olayının batın yolundan yani karından ameliyatla gerçekleştirilmesidir.

Sezaryen Sonrası Beslenme Nasıl Olmalı?

Sezaryen sonrası beslenmede annenin katı gıdalar yemesi önerilmez bu yüzden çorbalar ile beslenmeye başlamak oldukça önemlidir. Çorbaların genellikle sebze çorbası olması da tercihlerimizin başında gelmelidir. Çorba tüketimi hem sıvı tüketimini destekler iken hem de bağırsakların düzenlenmesine yardımcı olur. Çorba vitamin desteği sağlayacağı için sütünün gelmesini de kolaylaştırır. Doğumdan sonra özellikle bağırsaklarını yoracak gıdalardan uzak durulmalıdır. Su tüketimi de ameliyatta alınan anestezi ve oluşan ödemi atmanın en kolay yoludur. Sezaryen sonrasında bağırsakları rahatlatan ve süte destek olan besinlerden süt, peynir, yoğurt, kefir, kaymak, tereyağı da bolca tüketilmelidir.

Yiyecek tüketimine erken başlanarak anne psikolojisine ve yara iyileşmesine katkı sağlar. Bunun yanında erken beslenme sayesinde annenin bağırsak fonksiyonlarının daha kısa sürede normalleşir. Sezaryen sonrası beslenme listesinin olmazsa olmazlarından biri, kompostodur. Şeker içermeyen meyve suları ve sebze suları tüketilmelidir. Bağırsakların aktif şekilde çalışması için; sezaryen sonrasında tam tahıllı ekmek tüketilebilir. Annenin bu süreçte çay ve kahve tüketmemesi yada az tüketmesi gerekmektedir. Anne içtiklerinden bebek te etkilendiği için kahve bu süreçte hiç önerilmemektedir. Kahve anne sütünü arttırmadığı gibi bu süreçte oldukça zararlıdır.

Sezaryen Doğum Sonrası Ne Zaman Ne Yenir?

Bağırsak hareketlerinin bozulması sonucu fonksiyonel tıkanıklık oluşması şeklinde tanımlanan bağırsak tıkanması, birçok cerrahi girişim sonrasında da görülebilen bir komplikasyondur. Sezaryen sonrası annenin bağırsaklarına iyi gelecek meyveyi tüketmesi de çok önemlidir. Sezaryen sonrası kivi, armut, çilek, kiraz, karpuz, üzüm gibi sulu meyveleri tüketmesi önerilir. Sezaryen sonrası birçok anne gaz sıkıntısı yaşamaktadır. Bu yüzden gaz yapmayacak besinler tüketmesi gerekmektedir. bitki çayları gaz sıkıntısına iyi gelmektedir. Sezaryen sonrası kırmızılâhana, turp, salatalık, soğan gibi çiğ sebzeler tüketilmemelidir. Yağlı besinlerin tüketilmemesi gerekmektedir.

Sezaryen doğum sonrası anne altı saat sonra sıvı tüketebilir. Gaz yapmayan besinlerden ve lif oranı yüksek besinlerden yapılan çorbalar ile beslenmeye başlanması önemlidir. Bu süre zarfında anne katı gıda konusunda hekimlerin önerilerini dikkate almalıdır. Altı, yedi saat sonra çorba ile başlayıp katı gıdaya geçebilir.