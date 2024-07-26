Sıcak havalarda bu besinlerden uzak durun! Meğer vücudu adeta çöl gibi kurutuyormuş...

Yaz aylarının gelmesi, sıcaklığın ve nemin artması ile birlikte vücut ısısında oluşan artışta ilk olarak beyin olmak üzere hayati önem taşıyan diğer organlarımız üzerinde de olumsuz etkileri bulunabilir. Konu ile ilgili Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Merve Bayram, su içmenin sağlığımız için öneminden bahsederek beslenme alışkanlıkları ile ilgili çeşitli önerilerde bulundu.

İHA Giriş Tarihi: 26.07.2024 09:08 PAYLAŞ ABONE OL

Hava sıcaklıklarının artması insan vücudunda da bazı değişimlere neden olabiliyor. Metabolizma, artan vücut ısısını terleme ile dengede tutmaya çalışıyor. Ancak etki maalesef aşırı sıcak havalarda yeterli olamıyor. Bayram,özellikle de kronik hastalığı olan kişilerin yüksek sıcaklarda beslenme alışkanlıklarına ve su tüketimine dikkat etmelerini konusunda uyardı.

SU TÜKETİMİNDE ZORLANAN KİŞİLER İÇİN ÖNERİLER

Sıvı, vücudun olmazsa olmazı. Özellikle yaz aylarında daha da önemli hâle gelen sıvı takviyesi, hayati bir öneme sahip. Terleme ile vücutta sıvı, mineral ve elektrolit kaybı görülüyor. Sıvı ve mineral kaybını önlemek için günde en az 2-2,5 litre su içmenin önemine değinen Bayram, "Su içmek için susamayı beklemeyin. Su tüketiminde zorlanan kişiler de, su içimini kolay hale getirmek için suyun içine taze meyve parçaları, nane, limon, zencefil, salatalık gibi yiyecekler ekleyebilirler. Soğuk bitki çayları, ev yapımı limonata, ayran ve maden suyu da sıvı tüketimini artırmaya yardımcı olabilir. Kahve, çay ve gazlı içecekler su tüketme eğilimini azalttığı için, vücutta sıvı kaybının yerine geçmeyecekleri unutulmamalı. Yeterli sıvı tüketiminin olup olmadığı idrar renginden anlaşılabilir. Eğer, idrar rengi renksize yakınsa sıvı alımı yeterlidir fakat koyu sarı ise sıvı alımı yetersizdir, dikkat edilmesi gerekir" şeklinde belirtti.