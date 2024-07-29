Sıcak havalarda öksürenler dikkat! Meğer astım ataklarını tetikliyormuş...

ZİHİNSEL STRES VE ETKİLERİ, KRONİK SOLUNUM YOLU HASTALIĞI OLANLARI DAHA FAZLA ZORLAYABİLİR
Prof. Dr. Köktürk, aşırı sıcaklığın, solunum sistemine etkilerinin yanı sıra stres kaynağı da olabildiğine dikkati çekerek, "Astım hastaları, vücutları soğumak için daha fazla çalıştığından ve bu durum oksijen ihtiyacının artmasına neden olabileceğinden nefes almakta daha fazla zorluk yaşayabilirler. Sıcak havalarda yaygın bir sorun olan susuz kalma, solunum yollarındaki balgamı da yoğunlaştırarak nefes almayı zorlaştırabilir ve enfeksiyon riskini artırabilir." diye konuştu.
AŞIRI SICAKLIĞIN NEDEN OLDUĞU RAHATSIZLIK VE STRES ASTIMI DA DOLAYLI OLARAK ETKİLER
"Yüksek sıcaklıklar açık hava aktivitelerini sınırlandırabilir, egzersiz kapasitesini azaltabilir ve sosyal izolasyona yol açabilir. Bunların tümü genel sağlığı ve refahı etkileyebilir. Aşırı sıcakla baş etmenin getirdiği zihinsel stres ve etkileri, kronik solunum yolu hastalığı olanları biraz daha fazla zorlayabilir."
ASTIM İLACI HER ZAMAN KİŞİNİN YANINDA BULUNMALI
Uzman Dr. Özge Öztürk Aktaş da sağlığın korunması için sıcak havalarda yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verdi.
Sıcak hava dalgasının ne zaman beklendiğinin ve ne kadar süreceğini bilmenin tedbirli olmak açısından önem taşıdığını dile getiren Aktaş, "Yüksek polen ve kirlilik seviyelerinin sıcaklıkla birleşerek şikayetlerinizin alevlenme olasılığını artırabileceği unutulmamalı, bu durumda ne yapılacağına dair plan hazırlanmalı." ifadelerini kullandı.
Aktaş, sıcak hava dalgası bekleniyorsa, günün en sıcak saatlerinde, normalde saat 11.00-15.00 arasında dışarı çıkılmamaya özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.
Dışarı çıkılması gerekiyorsa sabah erken saatlerde veya havanın daha serin ve hava kalitesinin daha iyi olduğu akşam saatlerinde planlanmasının önerildiğini aktaran Aktaş, sözlerine şöyle devam etti:
"Dışarıdayken gölgede yürünmeli ve mümkünse ana yollardan ve kalabalık caddelerden kaçınılmalı. Gün içinde dışarı çıkılması gerektiğinde uzun süre güneşte kalmaktan kaçınılmalı. Bol, serin tutacak giysiler ve şapka giyilmeli. Temel ihtiyaçlar için dışarı çıkarken bir çanta hazırlanmalı. Çantaya, ihtiyaç olabilecek ilaçlar, bol su ve el vantilatörü konulmalı.
Akciğer rahatsızlığı olanlar, sıcak bir ortamda spor yapmamalı. Serin, iyi havalandırılmış bir odada veya spor salonunda kapalı alanda egzersiz yapılmalı. Ev işi ve bahçe işleri gibi aktiviteler sabahın erken saatlerinde veya havanın serin olduğu akşam saatlerinde uygulanmalı. Çok sıcak bir dönemde, hava soğuyuncaya kadar yorucu aktiviteler azaltılmalı.
Susuz kalınmamalı. Çay, kahve veya kola gibi kafeinli içecekler ve şeker oranı yüksek içecekler aksine vücudun daha fazla susuz kalmasına neden olduğundan mutlaka su tüketilmeli. Perdeleri kapatmak evin serin kalmasına yardımcı olabilir. Evin içi dışarıya göre daha soğuksa, serin havanın içeride kalması için pencereler kapatılmalı. Dışarıdaki havanın daha serin olduğu gecelerde, eğer güvenliyse pencereler açılmalı. Vücut aşırı ısındığında serin bir duş alınmalı. Cilt, serin, ıslak bir bez, su spreyi kullanarak suyla soğutulmalı."
Aktaş, sağlıklı beslenmenin de önemine değinerek, "Aç olunmasa dahi normal şekilde yemek yenilmeli. Terlemeyle kaybedilen tuzu geri alabilmek için normal beslenme düzenine uyulmalı. Salata ve meyve gibi soğuk yiyecekler bol miktarda su içerdiklerinden özellikle tüketilmeye çalışılmalı." dedi.
Sıcak havanın astımı tetikleyebildiğinden mutlaka tedbirli olunması gerektiğinin altını çizen Aktaş, ilaçların saklama koşullarına da özen gösterilmesi gerektiğini söyledi.
Aktaş, "İIaçlar evde, 25 derecenin altında veya buzdolabında ambalajın üzerindeki saklama talimatlarına uygun şekilde saklanmalı. Gerektiğinde kurtarıcı olarak kullanılan astım ilacı her zaman kişinin yanında bulunmalı." uyarısında bulundu.