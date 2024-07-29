Sıcak havalarda öksürenler dikkat! Meğer astım ataklarını tetikliyormuş...

ASTIM İLACI HER ZAMAN KİŞİNİN YANINDA BULUNMALI

Uzman Dr. Özge Öztürk Aktaş da sağlığın korunması için sıcak havalarda yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verdi.

Sıcak hava dalgasının ne zaman beklendiğinin ve ne kadar süreceğini bilmenin tedbirli olmak açısından önem taşıdığını dile getiren Aktaş, "Yüksek polen ve kirlilik seviyelerinin sıcaklıkla birleşerek şikayetlerinizin alevlenme olasılığını artırabileceği unutulmamalı, bu durumda ne yapılacağına dair plan hazırlanmalı." ifadelerini kullandı.

Aktaş, sıcak hava dalgası bekleniyorsa, günün en sıcak saatlerinde, normalde saat 11.00-15.00 arasında dışarı çıkılmamaya özen gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Dışarı çıkılması gerekiyorsa sabah erken saatlerde veya havanın daha serin ve hava kalitesinin daha iyi olduğu akşam saatlerinde planlanmasının önerildiğini aktaran Aktaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Dışarıdayken gölgede yürünmeli ve mümkünse ana yollardan ve kalabalık caddelerden kaçınılmalı. Gün içinde dışarı çıkılması gerektiğinde uzun süre güneşte kalmaktan kaçınılmalı. Bol, serin tutacak giysiler ve şapka giyilmeli. Temel ihtiyaçlar için dışarı çıkarken bir çanta hazırlanmalı. Çantaya, ihtiyaç olabilecek ilaçlar, bol su ve el vantilatörü konulmalı.