Sıcak havalarda serin kalmanın yolu! Vücut ısısını düşüren besinler...

Yaz aylarının etkisini hissettirdiği bu günlerde hava sıcaklığı vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Kavurucu sıcaklarda beslenme tüketimi de sağlık açısından önem arz ediyor. Diyetisyen Özge Bolat, sıcak havalarda sağlık sorunlarını en aza indirmek için önerilerde bulundu.





"GÜNLÜK OLARAK EN AZ 10 BARDAK SU İÇMEK GEREKMEKTEDİR"

Bolat, sıcak havanın vücuda olan etkilerini azaltmak için bol su tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Sıcak havanın vücudumuza etkilerini azaltmak için sağlıklı beslenmeliyiz. Sıcak havalarda terleme yoluyla vücut su ve elektrolit kaybeder. Bu yüzden bol su içmek, doğal maden suyu tüketmek ve elektrolit içeriği yüksek besinler tüketmek önemlidir. Günlük olarak en az 10 bardak su içmek gerekmektedir. Ter yoluyla kaybettiğimiz elektrolit dengeyi sağlamak zorundayız ya da potasyumu içeriği yüksek olan besinler tüketerek. Muz, avokado, ıspanak, patates ve portakal, bu tür besinler tüketerek, ter yoluyla kaybettiğimiz elektrolit dengeyi koruyabiliriz" dedi.





"SALATALAR, TAZE MEYVE VE SEBZELER, YOĞURT GİBİ HAFİF VE SU ORANI YÜKSEK YİYECEKLER TÜKETİNİZ"

Sıcak havalarda yağlı yiyecekler tüketmenin sindirimi zorlaştıracağını belirten Diyetisyen Bolat, salata gibi hafif ve su oranı yüksek ürünler tüketilmesini ifade ederek, "Sıcak havalarda ağır yağlardan uzak durmalıyız. Yağlı ve ağır yemekler sindirimi zorlaştırır ve vücut ısısını artırabilir. Bunun yerine ızgara, fırında ,buğulama gibi hafif pişirme yöntemlerini tercih ediniz. Kafeinli içecekler dehidrasyona neden olabilir. Bu yüzden kahve, çay ve gazlı içeceklerin tüketimini sınırlamak önemlidir. Salatalar, taze meyve ve sebzeler, yoğurt gibi hafif ve su oranı yüksek yiyecekler tüketiniz. Yemek porsiyonlarını küçültebilirsiniz. Büyük ve ağır yemekler yerine daha küçük, sık ve hafif öğünler yemeye özen gösteriniz. Şekerli ve gazlı içecekler yerine, su, doğal maden suyu, şekersiz bitki çayları ve taze meyve suları gibi içecekleri tercih edebilirsiniz. Bu öneriler, sıcak havalarda hem serin kalmanıza hem de enerjik hissetmenize yardımcı olur, sağlıkla kalınız" dedi.