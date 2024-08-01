Sıcak yaz aylarında dikkat! Hayatınızı bir anda kabusa çevirebilir...





GÜNDE 2,5-3 LİTRE SU İÇİN

Taş oluşumunda beslenmeye bağlı faktörlerin büyük önem taşıdığını kaydeden Dr. Şah, "Bundan dolayı doğru beslenerek böbrek taşlarından korunmak mümkün olabilir. Ancak yapılan hataların başında özellikle yaz aylarındaki yetersiz su tüketimi gelir. Sıcak ve bunaltıcı havalarda metabolizmamız normalden çok daha fazla su kaybeder. Buna rağmen çoğu zaman su içmek aklımıza gelmez. Yetersiz su tüketimi ise böbrek taşı oluşumuna kapı aralayan önemli etkenler arasında gelir. Bu nedenle sorun yaşamamak için susamayı beklemeden günde en az 2,5-3 litre sıvı tüketilmesi önemlidir. Ancak söz konusu miktarın içinde günlük tüketilen meşrubat, çay-kahve gibi içecekler sayılmamalıdır" diyerek bu içeceklerin diüretik (idrar söktürücü) olduklarından suyun yerini tutmayacaklarının altını çizdi.





İDRAR RENGİNİZİ KONTROL EDİN

Yeterince sıvı tüketip tüketmediğimizi anlamanın çeşitli yolları olduğunu söyleyen Dr. Şah, "Bunu anlamanın en kolay yolu idrar rengine bakmaktır. Yeterli su içen kişinin idrarı açık sarı veya soluk sarı renktedir. Ayrıca normal şartlarda yetişkin bir birey günde 6-7 kere idrara çıkmalıdır. Ancak her bireyin su ihtiyacı farklıdır ve bu durum hava şartlarına, bireyin fiziksel aktivitesine ve eşlik eden hastalıklarına göre değişebilir. Örneğin kalp yetmezliği veya siroz gibi hastalıkları olan bireylere sıvı kısıtlaması önerilir" dedi.