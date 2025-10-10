Şiddetli karın ağrısıyla hastaneye başvurdu şoke edici gerçekle yüzleşti! Meğer bağırsaklarında...

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Erol Kılıç, "Şiddetli karın ağrısıyla başlayan bir vaka. Ani başlayan hiçbir şikayeti, hiçbir klinik bulgusu olmayan bir hastamız, karın ağrısı neticesinde kliniğimize başvurdu. Yapılan tetkiklerde laboratuvar ve radyolojik olarak hiçbir anlamlı bulgu belirlenememesi üzerine Hatice hanımla da konuşarak, ailesiyle de konuşarak hem teşhis hem de tedavi amacıyla cerrahi tedavi önerdik. Onlar da bize güvenerek bu işlemin yapılmasını kabul ettiler. Neticede hastamıza önce kapalı olarak laparoskopik batına girdiğimizde yaklaşık 80-90 cm ince bağırsak kısmının iskemik olduğu yani kangrene çevirmiş olduğunu görülmesi üzerine açık cerrahi işlemi geçildi. İlgili bağırsak kısmı çıkarılıp geri kalan yerler eklenmek suretiyle pasaj devamlılığı sağlandı. Bugün beşinci gün, kliniğimiz tamamen düzeldi. Hastamızı da Allah izin verirse şifayla evine göndermekteyiz" dedi.





"HIZLICA CERRAHİ İŞLEME KARAR VERDİK"

Sık ameliyat ve kalp ritim bozukluğundaki hastalarda bu tür vakalarla karşılaştıklarını ifade eden Dr. Kılıç, "Vakanın özelliğine gelince bu tip durumlarda özellikle şiddetli ani gelişen karın ağrılarında hiçbir predispozan dediğimiz hastalığa yol açabilecek faktörler olmasa bile cerrahi yöntemin gerek kapalı, gerekse açık cerrahi yöntemin teşhis amaçlı da yapılması gerektiğini hatırlamakta fayda var. Hem işlemin gecikmesini önlemek hem de hastamızın maruz kaldığı durumu erken dönemde ortadan kaldırmak maksadıyla etkin bir tanı ve tedavi yöntemi olduğunu düşünmekteyiz. Hastamızda da bunu başarmış olduk. Hastamızın da uyumu hem kendisinin hem de aile uyumu verilen önerilere uyması. Bundan sonraki süreçte kendisine sağlıklı günler dileriz. Bu tip durumlarda aslında daha çok ameliyat geçirmiş hastalarda karşılaşmaktayız. Kalp ritim bozukluğu olan hastalar da daha sık karşımıza çıkmakta. Ya da kan pıhtılaşma bozukluğu olan kişiler de karşımıza çıkmakta. Hastamızın risk faktörleri açısından hiçbir bu olayı düşündürecek faktör tespit etmedik. Bunun üzerine 1-2 saatlik zaman içerisinde hızlıca karar verip teşhis ettikten sonra cerrahi işlem yapılmasına karar verdik. Akabinde de geldiğimiz noktada şifayla hastamızı taburcu etmekteyiz" diye konuştu.