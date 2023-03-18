Sık sık grip olanların imdadına yetişiyor! Bu çorbayı içene hastalık uğramıyor...

Balkabağı yoğun besin değerleri sayesinde, birçok hastalığa karşı koruma sağlarken aynı zamanda mevsimsel olarak ortaya çıkan grip ve soğuk algınlığına karşı da önemli bir kalkana dönüşüyor. Balkabağı çorbası ise; içeriğinde balkabağının yanı sıra kullanılan baharat ve sebzelerle çok daha güçlü bir koruma sunuyor. İşte balkabağının inanılmaz faydaları…
GRİBE KARŞI EN İYİ KORUYUCULARDAN BİRİ
İçeriğindeki A, C ve E vitaminleri sayesinde vücudun bağışıklık sistemini destekleyerek soğuk algınlığı virüslerinin vücuttaki etkinliğini semptom göstermeden ortadan kaldırabilir.
KANSERE KARŞI KORUYUCUDUR
İçeriğinde bulunan beta karoten sayesinde antioksidan yoğunluğunu artırır ve bu sayede vücutta kansere neden olan serbest radikallerle savaşır. Böylece korumada bağışıklığı güçlendiren bu faktörle olası kanser hücrelerinin oluşumunu engelleyebilir.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
İçeriğindeki yoğun beta-karoten insan vücudunda A vitaminine dönüşerek bağışıklığı destekler. Bu sayede güçlü bağışıklık sistemiyle birçok enfeksiyonun kaynağı olan virüs ve bakterilere karşı genel vücut sağlığını korur.
CİLT SAĞLIĞINI KORUYOR
Birçok krem ve bakım ürünü, dışarıdan etki gösterse de aslında pürüzsüz bir cilt için ihtiyacımız olan, doğru beslenmekle ilgili. Balkabağı, C vitamini ve A vitamini ile cildinizin büyük bir koruyucusudur. Kolajen oluşumunu destekleyen bu vitaminler, cildin sıkılaşmasında önemli rol oynuyor. Antioksidan kaynağı olması sayesinde cildinizi korurken aynı zamanda, E vitamini sayesinde cildinizde çevresel faktörlerin sebep olduğu hasarları da engeller.
GÖZ SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR
Düşük seviyelerdeki A vitamini, görme bozukluğuna neden olabiliyor. Fakat balkabağında yüksek düzeyde bulunan beta-karoten sayesinde A vitamini eksikliğinin önüne geçilebilir.
Balkabağında bulunan C ve E vitaminleri gözlerde büyük bir koruyucu etki oluşturuyor. Bu sayede oldukça etkili bir şekilde yaşamınızda uzun bir süre kendinizi koruyabilirsiniz. Balkabağı ayrıca içerdiği lutein ve zeaksantin bileşikleri sayesinde ileri yaşlarda sıklıkla görülen katarakta karşı da önemli bir koruma sağlıyor.