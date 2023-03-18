Sık sık grip olanların imdadına yetişiyor! Bu çorbayı içene hastalık uğramıyor...





CİLT SAĞLIĞINI KORUYOR

Birçok krem ve bakım ürünü, dışarıdan etki gösterse de aslında pürüzsüz bir cilt için ihtiyacımız olan, doğru beslenmekle ilgili. Balkabağı, C vitamini ve A vitamini ile cildinizin büyük bir koruyucusudur. Kolajen oluşumunu destekleyen bu vitaminler, cildin sıkılaşmasında önemli rol oynuyor. Antioksidan kaynağı olması sayesinde cildinizi korurken aynı zamanda, E vitamini sayesinde cildinizde çevresel faktörlerin sebep olduğu hasarları da engeller.