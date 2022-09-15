"Sık sık hasta oluyorum" diyenler dikkat! Bu organın yeterince çalışmadığının işareti...

Dalak, bağışıklık sisteminin doğru çalışması için hayati organlardan biri. Özellikle vücuttan zararlı bakterileri uzaklaştırmak için işleyen bu organda ortaya çıkan işlevsel bozukluklar, büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Konuyla ilgili ise Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Ekinci, önemli bilgiler verdi.

AA Giriş Tarihi: 15.09.2022 11:38 PAYLAŞ ABONE OL

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Ekinci, dalağın fonksiyon görememesinin bir çeşit bağışıklık sisteminin zayıflaması anlamına geldiğini ifade etti. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, dalak, vücudumuzu enfeksiyonlara karşı koruması nedeniyle bağışıklık sisteminde oldukça önemli role sahip bir organdır. Vücuttaki enfekte hücreleri tutmak ve bunları vücuttan uzaklaştırmakla görevli olan dalak yetişkinlerde bağışıklık sisteminin önemli organlarından biri olup birçok kan hücresi için havuz görevi görüyor.

Dalak büyümesi araştırılması gereken bir tablo. Dalağın büyümesi tanısı için kullanılan birçok görüntüleme yöntemi mevcut, buna ek olarak yapılan ileri tetkikler sonucunda neden ortaya konulabilmekte. Dalak büyümesinin erken teşhis edilmesi ve nedene yönelik tedavinin yapılması önemli. Dalak büyümesi tespit edilen her hastanın mutlaka hematoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Ömer Ekinci, dalağın fonksiyon görememesi bir çeşit bağışıklık sisteminin zayıflaması anlamına geldiğine işaret etti.