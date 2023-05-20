Sinir hücrelerini yenilediği keşfedildi! Beyni onlarca yaş gençleştiren mucize besin...

Queensland Üniversitesi'nden araştırmacılar, sinir gelişimini artıran ve hafızayı güçlendiren yenilebilir bir mantardaki aktif bir mantar bileşiği keşfedildi. Bu besinin düzenli tüketilmesi, sinir hücrelerindeki yenilenme kapasitesini artırarak büyük oranda beyin koruyucu bir kalkana dönüşüyor. İşte besin hakkında tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.05.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 16:56 PAYLAŞ ABONE OL

Queensland Beyin Enstitüsü'nden Profesör Frederic Meunier, ekibin mantar Hericium Erinaceus'tan yeni aktif bileşikler tanımladığını söyledi. Profesör Meunier, "Aslan yelesi" olarak adlandırılan bu mantarlardan elde edilen özlerin, Asya ülkelerinde yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanıldığını, ancak biz bunların beyin hücreleri üzerindeki potansiyel etkilerini bilimsel olarak belirlemek istediklerini belirtti.

Klinik öncesi testlerin, aslan yelesi mantarının beyin hücrelerinin büyümesi ve hafızanın iyiyleştirilmesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu tespit edildiği söylendi. Prof. Meuiner laboratuvar testlerinde aktif bileşiklerin sinir hücrelerine uzandığını ve bağlandığını buldu.