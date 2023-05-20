Sinir hücrelerini yenilediği keşfedildi! Beyni onlarca yaş gençleştiren mucize besin...

Queensland Beyin Enstitüsü'nden Profesör Frederic Meunier, ekibin mantar Hericium Erinaceus'tan yeni aktif bileşikler tanımladığını söyledi. Profesör Meunier, "Aslan yelesi" olarak adlandırılan bu mantarlardan elde edilen özlerin, Asya ülkelerinde yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanıldığını, ancak biz bunların beyin hücreleri üzerindeki potansiyel etkilerini bilimsel olarak belirlemek istediklerini belirtti.
Klinik öncesi testlerin, aslan yelesi mantarının beyin hücrelerinin büyümesi ve hafızanın iyiyleştirilmesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu tespit edildiği söylendi. Prof. Meuiner laboratuvar testlerinde aktif bileşiklerin sinir hücrelerine uzandığını ve bağlandığını buldu.
Meunier, süper çözünürlüklü mikroskopi kullanarak, mantar özü ve aktif bileşenlerinin, beyin hücrelerinin çevrelerini algılaması ve beyindeki diğer nöronlarla yeni bağlantılar kurabildiğini belirtti.Bunun için özellikle önemli olan büyüme konilerinin boyutunu büyük ölçüde artırdığını bulduklarını söyledi.
Çalışmanın diğer araştırmacılarından Dr. Ramon Martinez-Marmol, keşfin Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif bilişsel bozuklukları tedavi edebilecek ve bunlara karşı koruyabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Dr. Martinez-Marmol, fikirlerinin beyne ulaşabilen ve nöronların büyümesini düzenlyerek gelişmiş hafıza oluşumuyla sonuçlanan doğal kaynaklardan biyoaktif bileşikleri belirlemek olduğunu dile getirdi.
Araştırma projesini destekleyen Dr. Dae Hee Lee, aslan yelesi mantarlarının özelliklerinin antik çağlardan biri geleneksel Çin tıbbında hastalıkları tedavi etmek ve sağlığı korumak için uzun yıllar boyunca kullanıldığını dile getirdi.
Dr. Lee, bu önemli araştırmanın, aslan yelesi mantarının bileşiklerinin moleküler mekanizmasını ve bunların beyin işlevi, özellikle hafıza üzerindeki etkilerinin anlaşılmasını sağladığını söyledi.
Çalışma Journal of Neurochemistry'de yayınlandı.