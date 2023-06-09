Sinüzit Mide Bulantısı Yapar Mı? Alerjik ve Kronik Sinüzitte Bulantı Olur Mu?

Sinüzit mide bulantısı yapar mı, çok sık görülen sinüzit için merak edilmektedir.Burun çevresindeki kemiklerin içinde bulunan ve sinüs olarak adlandırılan hava boşluklarının iltihaplı dokuyla dolmasına sinüzit denir. Solunum yollarında önemli problemlere neden olan sinüzit, vücutta farklı belirti ve etkiler göstermektedir. Sinüzitte mide bulantısı olur mu, sorusu bu belirtiler için sorulmaktadır. Yüksek oranda baş ağrısına yol açan sinüzit mide bulantısına yol açar. Bu durumda alerjik ve kronik sinüzitte bulantı olur mu, sorusu merak edilmektedir.

Sinüzit Mide Bulantısı Yapar Mı?

Solunum yollarımızın önemli bir organı olan burunun çevresindeki kemiklerin içinde bulunan ve sinüs olarak adlandırılan hava boşluklarının iltihaplı doku ile dolmasından kaynaklı olarak ortaya çıkan hastalığa, sinüzit denilmektedir. İltihabın hava boşluklarını doldurması ile ortaya çıkan sinüzit ile birlikte ortaya tıkanıklık, sarı-yeşil renkte burun akıntısı, baş ağrısı, nefes almada yaşanan güçlük ve geniz akıntısı gibi insanı zor duruma düşüren hastalık belirtileri kendisini göstermektedir.

Burun çevresinde bulunan sinüs adı verilen hava boşlukları, normal fonksiyonları gereği mukus oluşturan burun sisteminin doğal bir parçasıdır. Burun ve sinüsler tarafından normal işlevleri gereği, günde yaklaşık olarak yarım litre miktarında mukus salgılanmaktadır. Burun sistemi tarafından kendiliğinden oluşturulan bu mukus; nefes yolu ile alınan havanın içindeki bakteri, toz parçacıkları ve partikülleri temizleyerek vücut sağlığını tehdit eden ve olası bir hastalığa yol açacak olan bu unsurları ortadan kaldırmakla görevlidir. Bunların yanında boğaza süzülerek yutulan mukus sıvısı ise mide asidi tarafından parçalanarak yok edilmektedir. Bir zararı olmamaktadır. Vücuttaki bu durum günde defalarca gerçekleştirilen normal bir vücut işlevidir. Sinüzit durumu da sinüsleri döşeyen bu mukoza sıvısının iltihabıdır.

Alerjik ve Kronik Sinüzitte Bulantı Olur Mu?

Solunumu oldukça güçleştiren sinüzit; burun akıntısı, seste bozulma ve yüzde doygunluk, basınç hissi ve baş ağrısı yapabilir. Bu etkilerinin yanı sıra baş ağrısı, ateş, sarı-yeşil ve koyu kıvamlı burun akıntısı, balgam, mide bulantısı, öksürük, ağız kokusu gibi tipik tipte belirtiler

Alerjik ve kronik sinüzite karşı genel düşünce, sinüzitin baş ya da yüz ağrısına neden olduğu yönündedir. Ancak kronik ve alerjik sinüzit kendisini ağrıdan çok başka şikayetler ile de belli etmektedir. Alerjik ve kronik sinüzitin belli başlı belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

• Sarı-yeşil renkte ve koyu kıvamlı burun akıntısı

• Göz çevresinde oluşan basınç hissi

• Geniz akıntısıyla birlikte boğazda yanma oluşması

• Davranış değişiklikleri -10-14 günden fazla süren soğuk algınlığı, nezle, grip, bazı durumlarda hafif ateş yükselmesi

• Gece ya da sabaha karşı ortaya çıkan şiddetli ve inatçı öksürük durumları

• Uzun süren baş ağrıları

• Burun tıkanıklığı ve horlama

• Nefeste kötü koku oluşumu, koku almada bozukluk, mide bulantısı ya da kusma