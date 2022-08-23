Sofralarınızdan eksik etmediğiniz gizli tehlike! 5 kilo birden aldırıyor, kalp hastalıklarını tetikliyor

GÖBEK ÇEVRESİNİN YAĞLANMASINI NEDEN OLUYOR

Beyaz pirinç işlenmiş, rafine bir besindir. Bu nedenle kilo vermek isteyenler bunu hala tüketirken oldukça zorlanabilirler. Bununla beraber pirincin lif oranı düşük olduğu için hızlı bir şekilde acıktırır ve böylece daha fazla yemek yersiniz. Sizin fazlasıyla kilo almanıza katkı sağlar. Bu nedenle, eğer bir pirinç aşığıysanız, lif oranı yüksek ve göbek yağınızı kaybetmenize yardımcı olabilecek siyah veya kahverengi pirinç yemek sizin açınızdan daha sağlıklıdır.