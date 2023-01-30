Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Soğuk algınlığının önüne geçiyor! Bu yöntem pek çok sağlık sorununa deva oluyor...

Soğuk algınlığının önüne geçiyor! Bu yöntem pek çok sağlık sorununa deva oluyor...

Düşünce biçimimiz hem fiziksel hem de ruhsal sağlığımız üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Yaşadığımız birçok sorunun temelinde düşüncelerimiz yatıyor olabilir. Olumlu düşünmenin daha uzun bir ömür yaşamak dahil pek çok sağlık faydası olduğunu söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuba Erdoğan, depresyonu önlemede de etkili bir yol olduğunu söylüyor.

Giriş Tarihi: 30.01.2023 09:14
ABONE OL
Soğuk algınlığının önüne geçiyor! Bu yöntem pek çok sağlık sorununa deva oluyor...

Olumlu düşünme veya iyimser bir tutum, herhangi bir durumda iyiye odaklanma durumudur. Fiziksel ve zihinsel sağlığınız üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Bu, gerçeği görmezden geldiğiniz veya sorunları hafife aldığınız anlamına gelmez. Basitçe, hayattaki iyiye ve kötüye, her şeyin iyi gideceği beklentisiyle yaklaştığınız anlamına gelir. Başka bir çalışmada, daha iyimser olan kadınların kanser, kalp hastalığı, inme, solunum yolu hastalığı ve enfeksiyondan ölme olasılığı daha düşük görüldü.

50 yaş üstü insanlar üzerinde yapılan bir çalışmada, yaşlanma hakkında daha olumlu düşüncelere sahip olanların daha uzun yaşadığı görülmüştür. Ayrıca strese bağlı iltihaplanmaları daha az görülmüştür, bu da düşünceleri ve sağlıkları arasında olası bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

Bazı fiziksel faydalar şunları içerir:

  • Daha uzun ömür
  • Kalp krizi geçirme şansı daha düşük
  • Daha iyi fiziksel sağlık
  • Soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı daha fazla direnç

  • Düşük kan basıncı
  • Daha iyi stres yönetimi
  • Daha iyi ağrı toleransı

Mental faydalar şunları içerir:

  • Daha fazla yaratıcılık
  • Daha fazla problem çözme becerisi
  • Daha net düşünme
  • Daha iyi ruh hali

  • Daha iyi başa çıkma becerileri
  • Daha az depresyon
SON DAKİKA SON DAKİKA