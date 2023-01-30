Soğuk algınlığının önüne geçiyor! Bu yöntem pek çok sağlık sorununa deva oluyor...

Olumlu düşünme veya iyimser bir tutum, herhangi bir durumda iyiye odaklanma durumudur. Fiziksel ve zihinsel sağlığınız üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Bu, gerçeği görmezden geldiğiniz veya sorunları hafife aldığınız anlamına gelmez. Basitçe, hayattaki iyiye ve kötüye, her şeyin iyi gideceği beklentisiyle yaklaştığınız anlamına gelir. Başka bir çalışmada, daha iyimser olan kadınların kanser, kalp hastalığı, inme, solunum yolu hastalığı ve enfeksiyondan ölme olasılığı daha düşük görüldü.