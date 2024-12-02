Soğuk havalarda aman dikkat! Bu hatalar yüz felcine neden oluyor...

Yüz felcinin ne olduğundan bahseden Nöroloji Uzmanı Dr. Selgin Biber, "Yüz felci, yüz kaslarını hareket ettiren sinirin (fasiyal sinir) hasar görmesi veya işlevini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, genellikle yüzün bir tarafında kas güçsüzlüğüne veya hareketsizliğe neden olur. Yüz felci, genellikle geçici olsa da nadiren kalıcı olabilir" ifadelerini kullanarak soğuk havalarda dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek vatandaşları uyardı. İşte detaylar...



"YÜZ FELCİNİN NEDENLERİ"

Yüz felcinin en yaygın nedeninin 'Bell paralizisi' olarak adlandırılan, nedeni tam olarak bilinmeyen bir durum olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Biber, diğer nedenleri şöyle sıraladı: "Viral enfeksiyonlar: Herpes simplex (uçuk virüsü), herpes zoster (zona), Epstein-Barr virüsü gibi enfeksiyonlar. Travma: Baş yaralanmaları veya cerrahi işlemler. Tümörler: Fasiyal sinir üzerinde baskı yapan beyin veya kafa tabanı tümörleri. Orta kulak enfeksiyonları ve mastoidit. Otoimmün hastalıklar: Multipl skleroz gibi. Diğer nedenler: Diyabet, hipertansiyon, Lyme hastalığı."



"SOĞUK HAVADA YÜZ FELCİ RİSKİ ARTIYOR"

Soğuk havanın yüz felci riskini artırdığına dair yaygın bir inanışın var olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Biber, "Özellikle rüzgâr veya ani sıcaklık değişimlerine maruz kalmanın, yüz sinirinin dolaşımını etkileyerek Bell paralizisine yol açabileceği düşünülmektedir. Ancak bu durum bilimsel olarak kesinleşmiş bir neden değildir. Soğuk havanın neden olabileceği yüz felci, genellikle predispozan bir durumu (örneğin viral enfeksiyon) tetikler" dedi.



"RÜZGAR TETİKLEYİCİ ROL OYNAYABİLİR"

Rüzgarın yüz felcindeki rolünü anlatan Uzm. Dr. Biber, "Rüzgar veya klima gibi faktörler, yüzün bir tarafını soğukta bırakabilir ve bu da yüz sinirinin işlevini etkileyebilir. Ancak bu durum doğrudan yüz felcine neden olmaz; genellikle zayıflamış bağışıklık sistemi veya sinirin savunmasız bir durumda olması gereklidir. Rüzgar, yalnızca altta yatan bir tetikleyici rol oynayabilir" şeklinde konuştu.



"KLİNİK MUAYENE

Tanı sürecinden bahseden Uzm. Dr. Biber, "Yüz felci tanısı genellikle klinik muayene ile konur. Doktor yüz kaslarının simetrisini, hareketlerini ve hastanın şikayetlerini değerlendirir. Altta yatan nedenin tespit edilmesi için testler yapılabilir.



"YÜZ FELCİNDEN KORUNMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER"

Uzm. Dr. Biber, yüz felcinden korunmak için neler yapılabileceğini şöyle sıraladı: "Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli beslenme ve düzenli egzersiz yapılmalı. Viral enfeksiyonlardan korunmak için hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Aşırı soğuk ve rüzgârlı havalarda yüzün korunması için atkı veya şapka kullanılmalı. Stresi yönetmek ve düzenli uyku alışkanlığı edinmek önemlidir."





"TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?"

Yüz felcinde tedavinin altta yatan nedenlere bağlı olarak tedavinin değişebileceğini açıklayan Uzm. Dr. Biber, şu bilgileri paylaştı: Kortikosteroidler: Bell paralizisinde sıklıkla kullanılan ilk tedavi yöntemidir. Antiviral İlaçlar: Eğer yüz felci viral bir enfeksiyona bağlıysa kullanılabilir. Fizik tedavi: Yüz kaslarını güçlendirmek ve sinir iyileşmesini desteklemek için yüz egzersizleri önerilir. Cerrahi müdahale: Çok nadiren, tümör veya ciddi travma gibi nedenler cerrahi gerektirebilir. Botulinum toksini (Botoks): Spazm ve kas sertliğini azaltmak için bazı durumlarda kullanılabilir.

"3 AY İÇİNDE TAMAMEN DÜZELİR"

Yüz felcinin ne kadar sürede iyileştiğini kaydeden Uzm. Dr. Biber, "Bell paralizisi gibi durumlarda hastaların büyük çoğunluğu, tedaviye bağlı olarak 3-6 hafta içinde iyileşmeye başlar ve genellikle 3 ay içinde tamamen düzelir. Ancak iyileşme süresi, sinir hasarının derecesine ve altta yatan nedenlere bağlıdır" dedi.



"TEDAVİSİZ DE GEÇER DİYE İHMAL EDİLİRSE, SİNİR HASARI OLABİLİR"

Yüz felcinin kendiliğinde geçebileceğini belirten Uzm. Dr. Biber, "Bell paralizisi vakalarının çoğu kendiliğinden iyileşir. Ancak hızlı iyileşme ve komplikasyonları önlemek için tedavi önerilir. Tedavisiz durumlarda nadiren de olsa, kalıcı kas güçsüzlüğü veya sinir hasarı gelişebilir" ifadelerini kullandı.