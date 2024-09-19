Sosyal medya kullanan çocukların ailelerine uyarı! Bunlara dikkat...

Çocuklar sosyal medya platformlarında siber zorbalık riskiyle karşı karşıya kalabileceklerini ifade eden Bilişim Uzmanı Yasin Abbaz, bu durumun çocukların kendilerine olan güvenlerini zedeleyebileceğini ve psikolojik sorunlara yol açabileceğini söyledi. Abbaz, sürekli sosyal medyada vakit geçirmek, çocukların sosyal ve akademik hayatını olumsuz etkileyebileceğini belirterek çocuklarda konsantrasyon kaybı ve izole olma gibi problemler ortaya çıkabileceğini ifade etti. Yasin Abbaz, açıklamasında şunları söyledi;

"Çocuklar, kişisel bilgilerini paylaşma konusunda dikkatli olmayabilirler. Fotoğraflar, adresler ya da özel bilgiler kötü niyetli kişilerin eline geçebilir. Çocuklar sahte haberler, yanlış bilgiler ya da yaşlarına uygun olmayan içeriklerle karşılaşabilirler. Bunun için ebeveyn olarak, çocuklarınıza sosyal medyanın tehlikeleri hakkında bilgi verin. Açık ve samimi bir iletişim kurarak onları bu konuda eğitin. Günlük ekran süreleri belirlemek ve sosyal medya kullanımını sınırlamak, çocukların dengeli bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Çocuklarınıza, sosyal medya hesaplarında gizlilik ayarlarını nasıl kullanacaklarını öğretin. Kişisel bilgilerin kimlerle paylaşıldığı konusunda dikkatli olmalarını sağlayın. Çocuklarınızla sosyal medya deneyimlerini paylaşın. Güvenli ve doğru platformlarda zaman geçirmelerini teşvik edin. Bu sayede hem denetim hem de yönlendirme sağlayabilirsiniz. Ebeveyn olarak, sosyal medya platformlarını siz de anlamalı ve kullanmalısınız. Bu, çocuklarınızla bu konuda konuşurken daha bilgili ve güven verici olmanıza yardımcı olur. Çocuklarınızın sosyal medyada geçirdiği zamanı denetlemek ve gerektiğinde müdahale etmek için teknolojik çözümler (ebeveyn kontrol uygulamaları gibi) kullanabilirsiniz. Sosyal medya, doğru kullanıldığında eğlenceli ve eğitici olabilir, ancak çocuklar için birçok tehlikeyi de barındırır. Ebeveynlerin bu konuda aktif rol alması, çocuklarının güvenliğini ve sağlıklı gelişimlerini sağlamada kritik bir öneme sahiptir. Sosyal medyanın zararlarını anlatmak ve doğru kullanım alışkanlıkları kazandırmak, hem çocuklarınızın dijital dünyada güvende olmasını sağlar hem de onların gelecekteki sosyal medya alışkanlıklarını şekillendirir. Kısacası yapmamız gereken; Çocuklarımızı sosyal medya ve internet ortamında dolaşırken, ebeveyn denetimine tabi tutmak."