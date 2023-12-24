Sporculardaki ani kalp krizinin sebebi ortaya çıktı! Kalplerindeki bu değişim...

Sporculardaki ani kalp krizi ölümle sonuçlanabiliyor. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yıldız, “35 yaş altı genç sporcularda ani kalp krizi nedeni olarak, kalp kasında kalınlaşma gösteriliyor” dedi.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 24.12.2023 11:20 PAYLAŞ ABONE OL

Sportif faaliyetler esnasında ortaya çıkabilen ani kalp ölümü, her toplumda rastlanabilen en üzücü olaylardan birisi. Böyle bir durum, sporcunun ailesi, takım arkadaşları ve yöneticileri ile tüm taraftarlar ve izleyenler için oldukça dramatik anlara neden oluyor. Ayrıca bu travma yaratan ölüm, henüz spora başlamak isteyen ya da devam edenler üzerinde de ciddi olumsuz etkiler geliştirebiliyor. Spor kardiyolojisi alanında ülkemize ve bilim dünyasına önemli iki kitap kazandıran İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Yıldız, sporcularda ani kalp ölümlerini değerlendirdi. Prof. Dr. Yıldız, tüm bunların ışığında, her yaş grubunu ilgilendiren bu dramatik tabloya karşı, sporcuların kalbini nasıl koruması gerektiğini anlattı.





GENÇ SPORCULARDA DAHA FAZLA

"Sağlıklı bir sporcuda, travma olmaksızın bir saat içerisinde, beklenmedik bir şekilde gelişen ölüm, sporda ani kalp ölümü olarak tanımlanabilir" diyen Prof. Dr. Yıldız, şunlara dikkat çekti; "Genç sporcularda, erkeklerde daha fazla olmak üzere, yıllık ani ölüm riskinin yüz binde iki civarında olduğu kabul edilmektedir." Ani kalp ölümlerinin nedenlerini ise Prof. Dr. Yıldız, şöyle açıkladı; "Bireysel ya da takım halindeki sportif etkinliklerin çeşidine göre ortaya çıkabilecek gerginlik, heyecan, psikolojik baskı ve dolayısı ile otonom sinir sisteminin sempatik kısmının aşırı aktivasyonu doku beslenmesi ve oksijenizasyonunun bozulması ile ani kalp ölümüne zemin hazırlayabilir. Spor şeklinin yanı sıra sporcunun yaşı, cinsiyeti, ırkı, antrenman durumu, beslenme ve genetik özellikleri de ani kalp ölümü açısından etkili olabilmektedir. Spor yapılan bölgenin coğrafi özellikleri (aşırı sıcak, soğuk, nemli, deniz seviyesi, yüksek rakım gibi) de yoğun antrenman ve sonucunda gelişebilecek ani kalp ölümü açısından dikkate alınmalıdır."