Sürekli yorgun hissetmenizin ardındaki neden! Sağlıklı sanıyoruz enerjimizi tüketiyor...

İşte sürekli yorgun hissetmenizin ardındaki nedenler;

FAZLA KARBONHİDRAT TÜKETMEK

Ne yediğinizin enerji seviyeleri üzerinde büyük bir etkisi vardır ve karbonhidratlar size bu anlamda fayda sağlamaz. Dr. Sarah Brewer, "Enerjimiz olmadığında canımız şekerli yiyecekler çekse de, bunlar hızla kan şekeri düzeylerini yükseltir ve insülin hormonunun salınmasını tetikler" diyor.

"Bu, glikozu kas ve yağ hücrelerine iter, bu da genellikle yemekten birkaç saat sonra daha kötü olan yorgunluk ve bitkinliğe neden olur. Bu yüzden karbonhidrat ağırlıklı bir öğle yemeğinden sonra uykunuz gelebilir."

Bisküviler, kekler, hamur işleri, büyük porsiyonlarda beyaz pirinç, patates ve makarna bu grupta yer almaktadır.

ENERJİNİZİ ARTIRMAK İÇİN: Beslenme uzmanı Rob Hobson, "Düşük glisemik indeksi (GI) olan - şekerlerin daha yavaş emildiği - gıdaları tüketmek size daha sürdürülebilir enerji seviyeleri sağlayacaktır" diyor.