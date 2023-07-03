Sürekli yorgun hissetmenizin asıl sebebi! Sağlıklı sanıyoruz enerjimizi tüketiyor...

Bir araştırma, %13'ümüzün her zaman yorgun hissettiğini ve insanların %33'ünün "zamanın yaklaşık yarısında" bitkin hissettiklerini söylediğini ortaya çıkardı.
Dahası, en çok kadınlar bu durumdan etkilenmekte. Erkeklerin %49'luk bölümüne kıyasla kadınların %61'i uyandıklarında hala kendisini bitkin hissediyor.
Enerji eksikliği, odaklanmayı ve üretken olmayı zorlaştırabilir. Aynı zamanda ruh halinizi gerçekten etkileyerek huysuz ve çabuk sinirlenmenize neden olabilir.
İşte sürekli yorgun hissetmenizin ardındaki nedenler;
FAZLA KARBONHİDRAT TÜKETMEK
Ne yediğinizin enerji seviyeleri üzerinde büyük bir etkisi vardır ve karbonhidratlar size bu anlamda fayda sağlamaz. Dr. Sarah Brewer, "Enerjimiz olmadığında canımız şekerli yiyecekler çekse de, bunlar hızla kan şekeri düzeylerini yükseltir ve insülin hormonunun salınmasını tetikler" diyor.
"Bu, glikozu kas ve yağ hücrelerine iter, bu da genellikle yemekten birkaç saat sonra daha kötü olan yorgunluk ve bitkinliğe neden olur. Bu yüzden karbonhidrat ağırlıklı bir öğle yemeğinden sonra uykunuz gelebilir."
Bisküviler, kekler, hamur işleri, büyük porsiyonlarda beyaz pirinç, patates ve makarna bu grupta yer almaktadır.
ENERJİNİZİ ARTIRMAK İÇİN: Beslenme uzmanı Rob Hobson, "Düşük glisemik indeksi (GI) olan - şekerlerin daha yavaş emildiği - gıdaları tüketmek size daha sürdürülebilir enerji seviyeleri sağlayacaktır" diyor.
Kahverengi pirinç, kepekli makarna ve ekmek, yüksek lifli sebzeler (fasulye, brokoli ve bezelye), kuruyemiş, koyu yapraklı yeşillikler, taze meyve ve somon ve sardalye gibi yağlı balıkları tercih edin.
Beslenme terapisti Alison Cullen, "Enerji seviyelerinizin düşmesine neden olacak kan şekeri düşüşlerini önlemek için her dört saatte bir yemek yemeyi hedefleyin" diyor.
ÇOK FAZLA KAHVE İÇMEK
Kafein size hızlı bir enerji patlaması verebilir, ancak çok fazlası tam tersi etkiye yol açabilir.
Dr. Brewer, "Kafein, enerji üretiminde de yer alan sakinleştirici beyin kimyasal adenosini bloke eder, bu nedenle fazla kafein, enerjinizin daha çabuk tükendiğini hissetmenize neden olur" diyor.
"Kafeinin yarı ömrü (vücudunuzun yarısından kurtulması) yaklaşık beş saattir, bu nedenle son kahvenizi veya çayınızı öğlenden önce için ki akşam uykunuzu etkilemesin."
ENERJİNİZİ ARTIRMAK İÇİN: Kafeinsiz veya rezene (uyku ve sindirim için iyi) gibi bitki çaylarına geçmeyi deneyebilirsiniz.
NEGATİF İNSANLARLA VAKİT GEÇİRMEK
Dr. Brewer, "Kötümser insanlar sizi aşağı çeker, çünkü olaylara olumsuz odaklanmaları kendi hayatınızdaki stresleri büyütebilir ve kendinizi duygusal olarak tükenmiş, yorgun ve tatminsiz hissetmenize neden olabilir" diyor.
"Psikologlara göre, olumsuz bir ilişki, sağlığınızı ve enerji seviyenizi, olumlu veya enerji verici bir ilişkinin zıt etkilerinden dört ila yedi kat daha fazla etkileyebilir."
Bir iş arkadaşınızdan, arkadaşınızdan veya aile üyenizden uzaklaştığınızda kendinizi ağır, üzgün veya bitkin hissediyosanız siz de bu durumu yaşıyor olabilirsiniz.
ENERJİNİZİ ARTIRMAK İÇİN: Sizi cesaretlendiren, neşeli ve mutlu insanlarla vakit geçirmeye çalışın.
YETERİNCE DIŞARIYA ÇIKMAMAK
Tüm günü masanızda veya içeride geçirmek daha da uyuşuk hissetmenize neden olabilir. "Gün ışığının biyoritmleriniz (vücuttaki ritmik döngüler), uyku-uyanıklık döngüleri ve tiroid fonksiyonu üzerinde yararlı bir etkisi vardır." Dr. Brewer, "Melatonin (uyku hormonu) salgılanmasını bastırır, böylece kendinizi daha enerjik ve uyanık hissedersiniz" diyor.
Artı, güneş ışığı vücudun D vitamini yapmasına yardımcı olur. "D vitamini eksikliği yorgunluk ve düşük ruh hali ile ilişkili olduğundan, bunun aynı zamanda enerji verici bir etkisi var."
ENERJİNİZİ ARTIRMAK İÇİN: Ne kadar meşgul olursanız olun, dışarı çıkmayı ihmal etmeyin. Bunun için kısa yürüyüşler ya da dışarıda etkinlikler planlayabilirsiniz. Ancak güneş kremi kullanmayı kesinlikle unutmayın.