"Sürekli yorgunum" diyenler dikkat! Bu sendromla mücadele ediyor olabilirsiniz: İyileşmek için...

Kronik yorgunluk sendromu (KYS), aşırı derecede uzun süren ve dinlenmeyle düzelme eğilimi göstermeyen sürekli yorgunluk hissiyle karakterize edilen bir sağlık durumudur. Bu durum, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir ve günlük aktiviteleri kısıtlayabilir. Sürekli yorgunum diyorsanız, bu sendromdan muzdarip olabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 16.06.2023 15:22 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 15:23 PAYLAŞ ABONE OL

Kronik yorgunluk sendromunun kesin nedeni bilinmemektedir, ancak bazı araştırmalar bağışıklık sistemi, hormonal dengesizlikler, sinir sistemi problemleri ve stres gibi faktörlerin etkili olabileceğini göstermektedir. Kronik yorgunluk sendromunun belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve başka sağlık sorunlarıyla da örtüşebilir. Bununla birlikte, aşağıda sıkça görülen belirtiler bulunmaktadır:

Aşırı yorgunluk: Kişi sürekli bir yorgunluk hissiyle uyanır ve gün boyunca devam eden bir enerji eksikliği yaşar. Bu yorgunluk dinlenmeyle düzelmez. Uykusuzluk veya uykunun kalitesiz olması: Kişi, uykuya dalmada veya uyku süresinde sorunlar yaşayabilir. Uykunun kalitesi düşük olabilir ve uyandıktan sonra hala yorgun hissedebilir.