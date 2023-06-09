Susuzluk Baş Ağrısı Yapar Mı? Vücut Susuz Kalınca Baş Ağrısı Olur Mu?

Susuzluk baş ağrısı yapar mı konusunda bir bilgi sahibi olmak için susuzluk ile baş ağrısı arasında bağlantı kuran tıbbi kaynaklara bakmak ve susuz kalınca baş ağrısı olur mu sorusuna bu şekilde yanıt vermek en doğru hareket olacaktır. Dehidrasyon nerelerde ağrı yapar gibi konular tıpta net olarak cevabı verilmiş olan konulardır. Bu sayede susuzluk başın neresinde ağrı yapar gibi sorulara kesin bir yanıt almak mümkün.

Susuzluk Baş Ağrısı Yapar Mı?

Susuzluk baş ağrısı yapar mı konusunda bilgilendirme yapmadan önce su tüketiminin önemine değinmek gerekir.

İnsan vücudunun büyük bir kısmının sıvılardan oluştuğunu ve organların, özellikle de kanı temizleyen böbreğin günlük belli miktar suya ihtiyacı olduğunu bilmek toplumdaki su tüketimini arttıracak ve belli hastalıkların genç yaştan önlenmesini sağlayacak, daha sağlıklı bir toplumun inşa edilmesini mümkün kılacaktır.

Susuz Kalınca Baş Ağrısı Olur Mu?

Susuzluk bir bedenin devamlı sıklıkla bu durumu yaşadığında kötü etkilenmesini ve hatta hastalanmasını sağlar. Bu nedenle sağlık uzmanları tarafından günde 2 – 2.5 litre su tüketilmeli ve asit – baz dengesi bu yolla sağlanmalıdır. Susuzluk, aynı zamanda bu makalenin konusu olan baş ağrısının da başlıca sebeplerindendir.

Susuzluk baş ağrısının temel sebeplerinden olsa bile kişi baş ağrısı yaşıyorsa bu kesinlikle susuzluktan kaynaklanıyordur denemez. Baş ağrısı sorunu yaşayan bireylerin durumu aksatmadan bir doktora görünmesi ve muayene olması tüm sağlık uzmanları tarafından önerilmektedir.

Dehidrasyon Nerelerde Ağrı Yapar?

Vücudun yeterli kadar su alamaması sonucunda belli başlı bölgelerde ağrının gözlemlendiği bir gerçektir. Tıp kaynaklarına göre susuzluk yani bir diğer ismiyle dehidrasyon aşağıdaki bölgelerde ağrıya neden olmaktadır.

Baş kısmı

Genel kaslarda ağrı

Sırt ağrısı

Eklem ağrısı

Karın ağrısı

Yukarıdaki ağrılara ek olarak susuzluğun baş dönmesi yaptığı da tıp biliminde kanıtlanmıştır. Görüldüğü gibi susuzluk vücutta pek çok kötü tepkimeye yol açar. Bütün dünyadaki doktorların ortak önerisi kişilerin her gün yeterli miktarda su içmesi ve yeterli sıvıyı alıp bu ağrıların hiçbirine mahal vermemesi yönündedir…

Susuzluk Başın Neresinde Ağrı Yapar?

Yeterli sıvı alımı gerçekleşmediğinde beyin dokuları çok hassas olduklarından dolayı bu sıvı eksikliğinden büyük oranda etkilenmektedirler. Susuzluğun yaptığı baş ağrısı da tamamen bundan kaynaklanmaktadır.

Susuzluk, bir baş ağrısı yapmaktadır fakat bu genel bir ağrıdır. Başın ön ve arka kısımlarında sızı şeklinde kendini gösterir. Aynı zamanda bu ağrının şakak kısımlarına indiği de görülebilmektedir. Fakat susuzluk kesinlikle sadece başın belli bir bölgesinde olur demek mümkün değildir.