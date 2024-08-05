Suyu sakın bu şekilde içmeyin! Meğer kalp krizine neden olabiliyormuş…

Plastik şişeden su içmek oldukça normal bir eylem gibi gelebilir ancak kan basıncı üzerinde oldukça şaşıracağınız etkileri bulunur. Kan basıncının yükselmesi kalp krizi gibi çeşitli kalp hastalıklarını beraberinde getirir. Plastik şişelerde bulunan mikroplastikler ise kan basıncının yükselmesine yol açabilir.

PLASTİK ŞİŞE KULLANIMI

Yapılan bir araştırmaya göre, plastik şişelerden su içmek mikroplastiklerin kan dolaşımına girmesine ve bunun sonucunda da kan basıncının yükselmesine neden oluyor.

Plastik şişelerde bulunan mikroplastiklerin sıvılarda da bulunacağı gözlemlenmiş.

Uzmanlar bu durumda meydana gelen yüksek kan basıncının kalp hastalığı risklerini artırabileceği konusunda uyardı.

Yapılan son bir araştırmada ise, katılımcılar iki hafta boyunca plastik şişelerden sıvı alımını kestiler. Bu dönemde yalnızca cam şişelerden ve arıtma suyundan tüketen katılımcıların kan basıncında düşüş gözlemlenmiştir.

Avusturya'da bulunan bir tıp fakültesinde araştırmacılar,özellikle plastik şişelerdeki sıvı tüketiminden uzak durulması gerektiğini ifade ettiler.