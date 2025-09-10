"Tatil dönüşü sendromu'' depresyona sürüklüyor! Uzmanından hızlıca toparlanmanın ipuçları

Yaz sezonunun sona ermesi ve okulların açılmasıyla birlikte tatilden dönüşler başladı. Birçok kişi için güzel vakit geçirdiğiniz ve bolca eğlendiğiniz bu günleri geride bırakarak iş ve okul hayatına atılmak zorlayıcı gelebilir. Uzmanlar, özellikle 'tatil dönüşü sendromu''nu yaşayan kişilere karşı uyarılarda bulunarak önemli açıklamalar yaptı.

Psikolog Fatmanur Taşkın, tatil dönüşü sendromu hakkında açıklamalarda bulundu. Tatil dönüşü sendromunun ne olduğu hakkında bilgi veren Psk. Taşkın, "Tatil dönüşü sendromu, bireylerin tatilden sonra günlük yaşamlarına, özellikle de iş ve okul rutinlerine yeniden adapte olmakta zorlanmalarıyla ortaya çıkan psikolojik bir durumdur. Tatilde edinilen rahatlama, keyif ve özgürlük duygusu; dönüşte iş yoğunluğu, sorumluluklar ve zaman baskısıyla yer değiştirdiğinde bu sendrom kendini gösterebilir. Özellikle uzun tatillerden sonra, tatilin günlük alışkanlıkları bozması ve kişinin normal temposundan uzaklaşması bu durumu tetikler" diye konuştu.