Taze Fasulye Gaz Yapar Mı? Yetişkinlerde, Bebeklerde, Emziren Annelerde Taze Fasulye Gaz Yapar Mı?

Anne sütü ile beslenen bebeklerin gaz sancısı sorunları, annenin beslenmesi ile doğrudan bağlantılıdır. Emziren annenin fazla baharatlı ve gaz yapan gıdaları tüketmesi anne sütü yoluyla bebekte gaz problemlerine yol açmaktadır. Gaz yapıcı gıdalar hangileridir merak eden anneler taze fasulye bebeğe gaz yapar mı merak etmektedir. Buna benzer diğer bir merak edilen soru da yetişkinlerde taze fasulye gaz yapar mı sorusudur. Bahsi geçen tüm soruların yanıtlarını uzman kaynaklardan araştırıp sizler için derledik.

Taze Fasulye Bebeklerde ve Yetişkinlerde Gaz Yapar Mı?

Baklagiller familyasının bir üyesi olan taze fasulye ilkbahar ve yaz aylarında reyonlarda yerini almaktadır. Hem sıcak hem de soğuk olarak yapılan taze fasulye yemeği lezzet ve besleyicilik yönünden gerçekten faydalı bir gıda. Yüksek oranda lif ve vitamin içeren taze fasulye mevsimindeyken mutlaka tüketilmesi gereken sebzelerden biridir. Taze fasulyede bulunan şeker oranının yüksek olması nedeniyle fazla tüketimi durumunda kişide gaz ve hazımsızlık problemlerine yol açabilir, bu nedenle gaz probleminin önüne geçmek için taze fasulyeyi kararında tüketmek en sağlıklı olandır. Taze fasulyenin sık ve çok tüketimi yetişkin bireylerde gaz problemlerine yol açmaktadır, anne sütü ile beslenen bebekler anneleri gaz yapıcı gıdalar yediği zaman gaz problemleri yaşadığı için taze fasulye dolaylı olarak bebeklerde gaz yapmaktadır.

Emziren Anneler Taze Fasulye Yiyebilir Mi?

Anne sütü ile beslenen bebeklerinin sağlıklı beslenebilmesi için annenin de düzenli ve sağlıklı bir diyet programına sadık kalması gereklidir. Annenin gaz yapıcı gıdalar tüketmesi bebekte gaz sancıları ve huzursuzluk olmasına neden olacaktır, bu yüzden emziren anneler gaz yapıcı yiyeceklerden mutlaka uzak durmalı, besin değeri yüksek hazmı kolay gıdalar ile beslenmelidirler. Taze fasulyede gaz yapan baklagillerden birisi olduğu için, emziren anneler beslenme programına taze fasulyeyi nadir aralıklarla ve küçük porsiyonlarla eklemelidirler.