Tedavi edilmediğinde çocuklarda öğrenme kabiliyetini etkileyebiliyor! Uzmanlardan uyarı...

KONJONKTİVİT VE GÖZYAŞI KANALI TIKANIKLIĞI Konjonktivitler, mikrobik, alerjik olmak üzere çok çeşitlidir. Sulanma, çapaklanma, kaşıntı, batma, kızarıklık, gibi belirtiler verirler. Zamanında tedavi edilmezse kronikleşebilir, gözbebeğinde kalıcı lekeler bırakabilir. Bebeklerde gözyaşı kanalı en geç hafta içinde açılır. Eğer bebeğin gözlerinde sürekli çapaklanma oluyorsa gerekli tedavi verilerek en geç 6 aya kadar beklenir. Sulanma devam ediyorsa, hafif bir anestezi verilerek gözyaşı kanallarının basit bir müdahale ile açılması gerekebilir. Aksi halde uzun süren enfeksiyon sonrası gözde ciddi, tedavisi güç problemler yaşanabilir. Bu nedenle tedavide gecikmemek gerekmektedir. Göz Hastalığı Belirtileri Şöyledir; Göz kapağı düşüklüğü

Göz yaşarması

Çapaklanma

Şişlik

Bir gözü kapayarak bakma

Çok yakından okuma

TV'yi yakından izleme

Göz kayması

Gözlerini kısarak bakma

Okuduğu yeri kaçırma

Okuduğu yeri belirlemek için parmak kullanma

Uzun süreli okuyamama

Düşük performans

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Bulantı

Sakarca davranış

Dalgınlık

Başı bir yana eğerek bakma

Sık sık gözleri kaşıma

Bebek 3 aylık olmasına rağmen bakışları odaklayamama Ailede ciddi göz hastalığı varlığı durumunda çocukta göz hastalığı olabileceğini düşünmek gerekir.

Düzenli kontrol önemlidir. Okul öncesi dönemde ailenin gözlemleri, okul çağına gelindiğinde aileden ayrı olarak öğretmen ve eğitmenlerin de çocukları izlemeleri, onlar hakkında gerekirse notlar tutmaları, anormal davranışlara dikkat etmeleri, bir sorun gördükleri ya da hissettiklerinde aileyi uyararak çocuğun göz muayenesinin yaptırılmasına yardımcı olmaları çok yararlı olacaktır. Pek çok göz problemi erken yaşlarda başladığından çocukların belli zamanlarda gözleri kontrolden geçirilmelidir. Çocukta bir problem görülmese bile okul öncesi çağda 6'ncı ayda, 3 ve 5 yaşlarda ve okula başlamadan önce; okul sırasında da 2 yılda bir göz muayenesi yapılması uygundur. Eğer herhangi bir sorun varsa tabii ki bu dönemler beklenmemelidir.