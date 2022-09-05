Tek bir yudumu bile her hücreyi yenileme gücüne sahip! Vücuttaki zehri söküp atan çay tarifi

Bahar geldiği zaman çiçek açmayan bu bitkinin yaprakları ve tomurcukları toplanmaktadır. Özellikle yeşil çay, siyah çay gibi oksidasyon işleminden geçirilmemektedir. Hiçbir ısıl işleme tabi tutulmayan bu nadide tomurcuklar, doğal ortamda kurutulmaktadır. En az işlenmiş çay çeşidi olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle beyaz çaya antioksidan özelliğini veren kateşinler, beyaz çayda aynen kalırken yeşil çaydaki soldurma, siyah çaydaki soldurma ve oksidasyon işlemlerinden dolayı değişime uğramamaktadır. Yani beyaz çay, antioksidanlar yönüyle diğer çaylardan olumlu bağlamda ayrılmaktadır.



Aynı zamanda beyaz çay pek çok çaydan daha az miktarda kafein içermektedir. Bu nedenle kafein tüketimini azaltmak isteyenler için harika bir tercih olacaktır.