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Tek bir yudumu bile her hücreyi yenileme gücüne sahip! Vücuttaki zehri söküp atan çay tarifi

En önemli çay çeşidi olan beyaz çay ana vatanı Hindistan’ın Assam Eyaletindendir. Beyaz çay da tıpkı siyah ve yeşil çay gibi aynı çay bitkisinden üretilmektedir. Kendine özgü yapısı ve faydaları ile son günlerde oldukça revaçta. Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara konu hakkında bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 05.09.2022 09:07
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Tek bir yudumu bile her hücreyi yenileme gücüne sahip! Vücuttaki zehri söküp atan çay tarifi

Bahar geldiği zaman çiçek açmayan bu bitkinin yaprakları ve tomurcukları toplanmaktadır. Özellikle yeşil çay, siyah çay gibi oksidasyon işleminden geçirilmemektedir. Hiçbir ısıl işleme tabi tutulmayan bu nadide tomurcuklar, doğal ortamda kurutulmaktadır. En az işlenmiş çay çeşidi olma özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle beyaz çaya antioksidan özelliğini veren kateşinler, beyaz çayda aynen kalırken yeşil çaydaki soldurma, siyah çaydaki soldurma ve oksidasyon işlemlerinden dolayı değişime uğramamaktadır. Yani beyaz çay, antioksidanlar yönüyle diğer çaylardan olumlu bağlamda ayrılmaktadır.


Aynı zamanda beyaz çay pek çok çaydan daha az miktarda kafein içermektedir. Bu nedenle kafein tüketimini azaltmak isteyenler için harika bir tercih olacaktır.


Yazın bu zorlu sıcak günlerinde bizleri serinletecek harika bir detoks tarifi kulağa hoş geliyor değil mi? İşte antioksidan deposu ve ödem atımına yardımcı olacak beyaz çay ile detoks suyu…

Gerekli malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı beyaz çay
  • 1 litre su
  • 1 yeşil elma
  • 1/2 limonun suyu
  • 3 adet çubuk tarçın
  • 1 tatlı kaşığı zerdeçal

Tarifi: Bir litre kaynamış suyun içine 4 yemek kaşığı beyaz çay, 3 tane çubuk tarçın, 1/2 limonun suyu, 1 tatlı kaşığı zerdeçal, kabuğuyla birlikte dilimlenmiş 1 tane yeşil elma konur. Ağzı kapalı bir şekilde 15 dakika bekletilir, ardından tüm malzeme süzülür ve elde edilen su gün içinde aralıklı olarak tüketilir. Detoks suyunun içerisine tercihen birkaç küp buz da eklenebilir. Böylelikle içimizi serinletecek bir lezzete de dönüştürebiliriz.

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