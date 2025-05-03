Teknolojide devrimsel dönüşüm! Artık hastalıkların önceden MR'ı çekilecek

Kantarcı, "MR'ı sadece hastalıkta değil, hastalık olmadan önce önlem almak için tercih edebiliriz. MR görüntülerinde çok küçük veya belirsiz anormallikleri dahi tespit edebilen yapay zeka algoritmaları, kanser gibi ciddi hastalıkların erken tanısında çığır açıyor. Yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu görüntüleme, MR cihazlarının gelişmiş algoritmaları ve yapay zeka desteğiyle birleştirilerek organların, dokuların daha detaylı görüntülenmesini sağlıyor" dedi.





"HASTALIĞI YILLAR ÖNCE YAKALIYOR"

Bu teknolojinin birçok hastalığın erken teşhisinde kullanılacağını söyleyen Kantarcı, "Yapay zeka MR verilerini analiz ederek hastalık henüz ortaya çıkmadan riskli dokuları belirleyecek. Örneğin 'bölgede 2 yıl içinde tümör gelişme riski var' gibi erken uyarılar mümkün olacak. Analizlerle hastaya özel risk profilleri çıkarılabiliyor. Yapay zeka, Alzheimer'a, parkinsona karşı beyindeki yapısal, fonksiyonel değişimleri çok erken aşamalarda tespit edebiliyor.

Alzheimer için tanı konmadan yıllar önce tahmin yapılabiliyor, hastalığın evreleri otomatik belirlenerek erken müdahale imkanı sağlanıyor. Sessiz geçen kalp krizi veya gizli kalp yetmezliği gibi durumlar erken fark ediliyor. Meme kanseri taramalarında erken teşhis oranı yüzde 30'a varan oranda artırma potansiyeli gösterildi. Yapay zeka destekli MR, bebeklerde beyin gelişimiyle ilgili anormallikleri tanımlayabiliyor.

Nadir genetik bozukluklar için risk değerlendiriyor. Akciğer MR'ları kanser başlamasa da 'ileride kanser gelişme riski var' diyor. Tarama sürelerinin kısaldığı, cihazların taşınabilir, uygun maliyetli hale geldiği, her taramanın ardında akıllı bir asistanın görüntüleri incelediği döneme giriyoruz. Böylelikle tanılar daha erken, kesin konacak, tedaviler daha isabetli planlanacak" ifadesini kullandı.