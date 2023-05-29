Tetanoz Aşısı Kaç Yıl Geçerli? Tetanoz Aşısı Kaç Yıl Korur, Koruma Süresi Ne Kadar?

İnsan sağlığını oluşabilecek hastalıklardan korumak için geliştirilmiş aşılar, tıp alanında oldukça önemli bir yere sahiptir. İnsanlık tarihinin en eski hastalıklarından birisi olan tetanoz halk tabiri ile kazıklı humma hastalığından tetanoz aşısı ile korunmak mümkün. Ancak konu sağlık ise detaylı bilgiye sahip olmak en doğrusudur, bu nedenle bireyler 1 doz tetanoz aşısı 5 yıl korur mu ya da tetanoz aşısı kaçyıl geçerli merak etmektedir. Gelin tetanoz aşısının süresi ne birlikte bakalım.

Tetanoz Aşısı Nedir?

Halk arasında 'kazıklı humma' olarak da bilinen tetanoz hastalığı insan vücudundaki kasların şiddetli ve yoğun kasılmalarına neden olan bir hastalıktır. Bu hastalığa 'Clostridium Tetani' bakterilerinin açık yara üzerinde üremesi ve çoğalması ile oluşur. Öncelikle çene ve boyun kaslarında kasılmalarla başlayan tetanoz, ilerleyip solunum sisteminin çalışmasını engelleyerek hastanın hayatını riske sokabilir. Bu hastalık dezenfekte edilmeyen yaralar, ölü doku barındıran yaralar, ateşli silah yaralanmaları, deri içine kesici-delici cisim girmesi gibi durumların varlığında gelişebilir. Tetanoz hastalığından korunmak için başvurulması gereken yöntem, tetanoz aşısı yaptırmaktır. Tetanoz aşısı, hastalığa neden olan 'clostridium tetani' bakterisinin hasta etmeyen ancak bağışıklık kazandıran türünü içermektedir. Tetanoz aşısının bilinen ciddi hiçbir yan etkisi yoktur, görülen hafif yan etkiler ise genellikle aşının yapıldığı bölgede oluşan hafif şişlik, ağrı ve ağrıdır.

Tetanoz Aşısının Koruma Süresi Nedir?

Bazı aşılar tek seferlik uygulandığı zaman ömür boyu bağışıklık kazandırırken bazıları ise belirli aralıklarla tekrarlanması gereken ya da koruyuculuğu biten aşılardır. Tetanoz aşısı da ikinci grupta bahsettiğimiz yani belli bir süre sonra koruyuculuğunu yitiren aşılar arasında yer almaktadır. Tetanoz aşısının koruma süresi ve tekrarlanma aralığı yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.

Bebeklik çağında 2,4,6,18. Aylarda 4 ve 13 yaşında tetanoz aşısı uygulanmaktadır. Son dozdan itibren 10 yılda bir tekrarlanması gereklidir. Yetişkinlerde de tetanoz aşısı 10 yılda bir tekrarlanmalıdır. Hamile bireylerde ise, anne adayı eğer 10 yıl içerisinde tetanoz aşısı olmamışsa, son doz doğumdan 2 hafta önce tamamlanmak üzere 4 hafta ara ile 2 doz tetanoz aşısı olması hem kendini hem de bebeği tetanoz hastalığından koruyacaktır.