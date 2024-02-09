Tiryakilerin katili sigara!

BAĞIMLILIK TEDAVİSİ MÜMKÜN BİR HASTALIK Sigara bağımlılığının tedavi gerektiren, nükslerle seyredebilen, mortalitesi yüksek, kronik ve salgın bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Toprak, "Sigaranın bıraktırılması, en az sigaranın neden olduğu hastalıkları tedavi etmek kadar, hatta daha fazla önemlidir. Tedavide amaç uzun vadede sigara kullanımın bırakılmasıdır. Sigara alışkanlığından vazgeçmek için her şeyden önce kişinin sigarayı bırakma konusunda istekli olması gerekir. Her hastaya etkin tedavilerin varlığı anlatılmalı ve tedavi önerilmelidir" diye konuştu.





NASIL KURTULUNUR?

Tedavide iki yöntem uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Toprak, bu yöntemleri şöyle sıraladı: "Davranışsal tedavi ve ilaç tedavisidir. Sigara bağımlılığında sadece nikotin değil, sigara içme sırasında yapılan davranışlar da (örneğin parmaklar arasında tutma, sigarayı ağza ve kül tablasına götürme) bağımlılık sebeplerindendir. Bağımlılık tedavisinde bu davranışın da düzeltilmesi hedeflenir. Elektronik sigara nikotin içermesinin yanında bu davranışları değiştirmediği için sigara bırakmada yardımcı bir yöntem olarak kabul edilemez. Bunların dışında olan her türlü yöntem bilimsel olarak kanıtlanmamış yöntemdir. Özellikle internetten ne olduğu bilinmeyen bitki ve macun gibi öneriler son derece tehlikeli olabilmektedir."