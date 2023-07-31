Trabzon Müzesi Nerede? Trabzon Müzesi'ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Trabzon Müzesi, gerek bünyesinde barındırdığı tarihi eserlerle gerekse dış görünümüyle dikkat çeken müzelerden biridir. 2001 senesinden bu yana her sene binlerce tarih sever ziyaretçi ağırlamaktadır. Türkiye'de ender olarak görülen Sivil Mimarlık örneklerinden biri olan bu tarihi müzeye gelmek isteyenler Trabzon Müzesi nerede, nasıl gidilir ve giriş ücreti ne kadar sorularının detayları için internet sitelerini ziyaret etmektedir.

Trabzon Müzesi Nerede?

Trabzon Müzesi, kalem işi süslemeleriyle donatılmış mimari yapısıyla öne çıkan önemli bir tarihi yapıdır. Bu müze toplam üç kattan meydana gelmektedir. Bu katlar dışında bir de bodrum katına sahiptir. Bünyesinde Osmanlı döneminden Roma dönemine kadar pek çok önemli tarihi yapıt barındırmaktadır. 1900'lü senelerin ilk zamanlarında Kostaki Teophylaktos adıyla bilinen ve Banker mesleğiyle tanınan kişi tarafından konak olarak inşa ettirilmiştir. Bu yüzden eski adıyla Kostaki Konağı olarak da bilinmektedir. Konak olarak kullanıldığı dönemlerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'te bu yapıyı ziyaret etmiş ve konaklamıştır. 2001 senesinde ise konak halinden müzeye çevrilmiştir. Bu müze, isminden de belli olduğu üzere Türkiye'nin Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Trabzon şehrinde yer almaktadır. Trabzon iline bağlı Ortahisar ilçesinde bulunan bu tarihi yapıya ulaşım son derece rahattır. Ortahisar ilçesi aynı zamanda şehrin merkez ilçesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Trabzon Müzesine Nasıl Gidilir?

Trabzon Müzesi, konum itibariyle ulaşılması kolay bir alanda bulunmaktadır. Şehrin merkez ilçesinde yer aldığı için pek çok farklı ulaşım aracıyla gidilebilmesi mümkündür. Şehir merkezinden gelecek olan ziyaretçiler için herhangi bir ulaşım vasıtasına ihtiyaç yoktur. Yürüyerek kısa süre içerisinde müzeye ulaşım sağlanabilir. Ancak yaya olarak gitmek isteyenler için otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçları mevcuttur. Şehir dışından gelmeyi planlayanların ise öncelikli olarak Trabzon iline varış sağlamaları gerekmektedir. Şehrin merkezine geldikten sonra ister yürüyerek ister toplu taşıma araçları ile müzenin bulunduğu yere ulaşılabilir. Ayrıca özel araçla gidilebileceği gibi taksi hizmetlerinden de yararlanılabilir.

Trabzon Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Bu müze, özellikle tarih tutkunlarının mutlaka yakından görmesi gereken yerlerden biridir. Müzenin içerisi kadar dışarı bölümünde yer alan bahçesi de oldukça dikkat çekmektedir. Bahçe alanında da birbirinden görkemli tarihi heykellere rastlamak mümkündür. Şehrin kıymetli kültürel yapıları arasında bulunan bu müzeye girişler ücretlidir. Kişi başı giriş bedeli 40 lira olarak belirlenmiştir. Müzeyi ziyaret edip keyifli bir tarih yolculuğuna çıkmak isteyenler için müze kart geçiyor mu konusu ayrı bir öneme sahiptir. Bu müze Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı tarihi yapılar arasında yer almaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olduğundan girişlerde müze kart kullanılabilmektedir.