Tüm kış çelik gibi bir bağışıklık! İşte her derde çam kozalağı şurubu

İnsanlar, çam kozalaklarından yararlanmak için uzun zamandır şurubunu üretiyorlar. Kış aylarında soğuk algınlığı, vitamin eksiklikleri, kronik yorgunluk ve depresyonla savaşmaya yardımcı olan lezzetli, besleyici ve etkili bir ilaç olan bu şurup, bunların dışında birçok derde deva oluyor.

Çam kozalağı reçelinin yararları ve zararları

Çamın tüm faydalı özellikleri kozalaklarda yoğunlaşmıştır. Vücut üzerinde güçlü biyolojik etkileri vardır. İnsan sağlığı üzerindeki etkileri çam tomurcuklarından daha az değildir. Aromatik yağlar, reçineli asitler, tanenler, vitaminler ve mineraller çam kozalağı şurubunda en büyük değere sahiptir.





Genç çam kozalaklarının yüzeyi, antibakteriyel, antiviral özelliklere sahip reçine ile kaplanmıştır. Bu sayede bitki tohumları korur, çoğalır. Reçinelerin bu özellikleri insanlara önemli faydalar sağlar.

Çam kozalakları, anti-inflamatuar ve antiseptik olan fenol bazlı bileşikler olan tanenler gibi maddeler içerir. Birçok mikroorganizmaya ve hatta mikobakteri tüberkülozuna karşı aktiftirler. Ek olarak, tanenler kanın oksijenlenmesine yardımcı olur. Bir felçten sonra beyin hücrelerinin ölümünü engellerler. Tanenlere ek olarak, çam kozalakları başka birçok faydalı madde içerir:

Eser elementler (K, Ca, P, Mg, Cu, Fe, I, Na, Se);

Vitaminler (C, B1, A, E, H, U);

Bioflavonoidler;

antiseptik ve analjezik özellikler sergileyen tanenler;

Mantar ve bakteri mikroflorası üzerinde zararlı etkisi olan fitokitler;

Uçucu yağlar

Bu unsurların her biri insan sağlığına paha biçilmez bir katkı sağlar. Sadece bir grup B vitamini on çeşitle temsil edilir. Bu sayede sinir sistemi güçlendirilir, doku hasarını onarma süreci daha yoğun ve hızlı ilerler. Genç çam kozalakları, bağışıklık sistemimizi güçlendiren C vitamini ile yüklüdür. Ek olarak, kan damarlarının duvarlarını güçlendiren PP vitamini ve diğer birçok biyolojik olarak aktif bileşik vardır:





C vitamini: Çam kozalağı reçeli, bağışıklık sistemini ve sinir sistemini güçlendirdiği, soğuk algınlığına karşı koruduğu, kan oluşumuna katıldığı için çocuklar ve yetişkinler için faydalıdır;

B1 vitamini: Kardiyovasküler, sindirim ve periferik sinir sisteminin normal çalışması için gereklidir.

A vitamini: Görüşü, kas dokusunu güçlendirir, vücudun bulaşıcı, iltihaplı hastalıklara direnmesine yardımcı olur;

E vitamini: Genitoüriner sistemin sağlığını sağlar, metabolizmayı hızlandırır, antioksidan etkiye sahiptir, görünümü yaşa bağlı değişikliklerden korur.

H vitamini (Biotin): Sindirim sisteminin normal işleyişini sağlar, sinir ve bağışıklık sistemlerinin işleyişini destekler, görünümü etkiler;

U vitamin (S-Metilmetiyonin): Kan damarlarını güçlendirir, temizler, antihistaminik etkiye sahiptir, su-tuz dengesini korur.

Kalsiyum: Çam kozalakları, insanların yapısı için faydalıdır, çünkü kas-iskelet sistemini ve tüm vücudu güçlendirir, sinir uyarılarının iletimini geliştirir, kemik ve kıkırdak dokusu için ana "tuğla" görevi görür;

Potasyum: Kardiyovasküler, solunum, bağışıklık sistemlerinin sağlığında önemli bir rol oynar

Fosfor: Kas-iskelet sistemini güçlendirir.

Magnezyum: Serebral korteks ve merkezi sinir sisteminin işlevselliğini etkiler, vücudun enfeksiyonlara direnmesine yardımcı olur, fosfor ve kalsiyum etkileşimine katılır.

Genç çam kozalaklarından yapılan reçelin faydaları çok büyük olmasına rağmen, zararlı olabileceği birkaç durum vardır. Çam reçeli, hamilelik, emzirme, kronik böbrek fonksiyon bozukluğu, erken veya yaşlılıkta tüketilmemelidir. Sağlıklı olsanız bile çam kozalağını tüketmeden önce muhakkak doktorunuza danışmalısınız.

Şurup için kozalakların toplanması ve hazırlanması





Çam kozalağı reçelinin yararları ve zararları büyük ölçüde hasat edilen hammaddelerin kalitesine bağlıdır. Kozalakların toplu taşıma veya gaz kirliliğinin olmadığı yerleşim yerlerinden uzakta toplanması gerekir. Bir çam ağacı, zararlılardan zarar görmemesi ve mantar hastalıklarının olmaması için sağlıklı seçilmelidir. 15 yaşına gelmiş çamlar meyve vermeye başlar. Bu, mayıs-haziran arası sürebilen çiçeklenme sonunda olur. Her şey atmosfer koşullarına bağlıdır. Ardından birkaç hafta sonra küçük yeşil yumrular belirir.

Bir çam kozalağı, 4 cm boyutuna kadar pürüzsüz ve düzgün bir yüzeye sahip tek tip yeşil bir renk olduğunda hasat için hazırdır. Dokunmak için sağlamdır, ancak bir bıçakla kolayca kesilebilir. Yüzeyde yavru, mantar hastalıkları veya haşere izleri şeklinde kusurlar olmamalıdır.

Genç bir çam kozalağını ikiye bölerseniz, içinde meyvelerin benzersiz iyileştirici özelliklere sahip olduğu reçineli bir madde görebilirsiniz. Bu nedenle yoğun, henüz açılmamış kozalakları toplamak gerekir. Toplanan hammaddelerden bal, şeker tentürleri ve reçel hazırlanır. Çam kozalakları, iyileştirici özelliklerini kaybetmemek için hasattan sonraki ilk gün işlenmelidir.

Çam Reçeli Tarifleri

Çam reçelinin yararları ve zararları, hazırlanma teknolojisine de bağlı olacaktır. Önce meyveleri ayıklayın, saplarını çıkarın ve birkaç saat suda bekletin. Bu, çam kozalaklarının yüzeyinden küçük kalıntıları, karıncaları veya diğer böcekleri çıkarmak için önemli bir adımdır. Pişirme işlemi sırasında açığa çıkan reçine duvarlara yerleştiğinden ve yıkanması zor olduğundan, alüminyumdan değil paslanmaz çelikten yapılmış bir tava almak daha iyidir.

Klasik tarif

Yeşil çam kozalağı reçeli tarifleri insan sağlığına paha biçilmez faydalar sağlar. Hoş tadı ve aroması, onu küçük olanlar da dahil olmak üzere tüm aile üyeleri için favori bir ilaç haline getirir. Kış için klasik reçel yapma örneğini düşünmeye değer. Çam kozalaklarını durulayın, süzün ve bir havluyla kurulayın. Ardından, aşağıdaki bileşenlere ihtiyacınız var:

100-120 adet çam kozalakları

2 litre su

Bir kilo toz şeker

Çam kozalaklarını suyla dökün, yaklaşık 50 dakika kısık ateşte pişirin. Şeker ekleyin ve 2 saat daha kaynatın.

Limonlu çam kozalağı tarifi

100 gr genç çam kozalakları için reçel yapmak için 200 gr şeker ve doğranmış ve çekirdeksiz yarım limon gerekir. Malzemeleri birleştirin, bir bardak su ekleyin ve 100 dereceye ısıtın. Ilımlı bir ısıtma modunda 15-20 dakika tutun, karıştırın, köpüğü çıkarın. Reçel pembemsi bir renk alır almaz kapatabilirsiniz. Kuru, temiz kavanozlara dökün.

Çam fıstığı ile tarif

İçine çam fıstığı ekleyerek çam kozalağı reçelinin lezzetini ve iyileştirici özelliklerini artırabilirsiniz. Sağlıklı yağlar ve bağışıklık sistemini güçlendiren, metabolizmanın çalışmasını iyileştiren birçok madde içerirler.

Çam kozalaklarını 4 parçaya bölün, aynı miktarda şekerle karıştırın, suyla kaplayın. 15 dakika kaynatın ve kapatın. Birkaç saat demlenmesine izin verin ve reçeli 20 dakika tekrar kaynatın. Tamamen soğuyana kadar bekledikten sonra, kızgın tavada önceden kavrulmuş ve soyulmuş çam fıstıklarını ekleyin. Hep birlikte 15-20 dakika hafifçe kaynatın, kapatın ve soğuduktan sonra hazırlanan kaplara dökün.

Tıbbi amaçlar için şurup kullanımı

Kış mevsiminde enfeksiyon ve virüslere karşı bağışıklığı güçlendirmek için çam kozalağı şurubu en etkili besinlerden biridir. Öksürüğü, boğazı, soğuk algınlığını iyileştirmeye yardımcı olan, kış-ilkbahar hipovitaminozu sırasında ve diğer birçok durumda vücudu destekleyen maddeler içerir:

Uykusuzluk hastalığı;

Metabolik bozukluklar;

Solunum yolundaki herhangi bir inflamatuar süreç;

Yüksek ateş (terletici bir etkiye sahiptir);

Enfarktüs sonrası durum;

Hipertansiyon;

Zayıflamış bağışıklık;

Baş dönmesi;

Anemi;

Sindirim sistemi bozuklukları;

tiroid bezi hastalıkları;

vücudun zayıflaması.

Çam kozalağı şurubu, kardiyovasküler sistemin felç, skleroz ve diğer patolojilerinin önlenmesi için de saklanır. Bileşenleri, beyin damarlarının durumu ve işlevselliği, sinir hücrelerinin canlılığı üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir. Düzenli olarak alındığında bu şurup, kılcal duvarların elastikiyetini artırmaya ve basıncı düşürmeye yardımcı olur.

Felç geçirmiş kişiler, kendileri için çam kozalağı şurubunun faydalarını hissedebilirler. Her durumda, etkinin kendini anında göstermeyeceği akılda tutulmalıdır. Uzun süreli tedavi görmek için sabırlı olmanız gerekir.

Oluşabilecek yan etkiler nelerdir?





Tatlı çam kozalağı şurubunun sadece faydaları değil, aynı zamanda kontrendikasyonları da vardır. Obezite, prediyabet ve diyabet hastaları tarafından çok miktarda tüketilmemelidir. Bu gibi durumlarda, tedavi için kaynatma, olgun veya yeşil kozalakları kullanmak daha iyidir. Çam kozalakları böbrek hastalığı ve hepatit için alınmamalıdır. 1 yaşın altındaki bebekleri, hamileleri ve emziren anneleri reçel ile beslenmemelidir.

Kozalaklı ağaçlardaki bileşenler sıklıkla ciddi alerjik reaksiyonlara neden olur. Bu tür hastalıklara yatkınlığı olan kişiler çam reçeli konusunda dikkatli olmalıdır. Tatlı ilacı küçük miktarlarda denemeye başlamanız, porsiyonu yavaş yavaş artırmanız gerekir.

Depolama şartları ve koşulları

Buzdolabında, bodrumda, kilerde veya dolapta çam kozalağı şurubunu depolayabilirsiniz. Herhangi bir karanlık ve soğuk yer yapacaktır. Bitmiş ürünün saklandığı tabaklar cam ve şeffaf ise, güneş ışınlarına maruz kalmaması için buzdolabına koymak daha iyidir ya da balkonda bir çekmecede saklanabilir.

Çözüm

Çam kozalağı reçeli, birçok vücut fonksiyonunun tedavisi ve bakımı için doğal bir çaredir. Bileşim, sağlığa zarar vermediği için sentetik ilaçlarla olumlu şekilde karşılaştırılır. Zengin kimyasal bileşimi, reçelin birçok hastalığa karşı tıbbi özelliklerini belirler. Ürünü düzenli ve ölçülü tüketmek önemlidir, o zaman vücut zarar görmeyecek, sadece fayda sağlayacaktır.