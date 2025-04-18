Tüyler ürperten tarama sonuçları! Her 8 kişiden 1’inin kalbi risk altında: Peki siz?

Sağlık Bakanlığınca, Aile Hekimliği yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Türkiye genelindeki aile hekimliklerinde yaklaşık 6 ayda 2 milyon 483 bin 467 kardiyovasküler risk değerlendirmesi yapılırken, taramalar sonucunda 317 bin 776 kişide risk tespit edildi.



"Kalp Sağlığı Haftası" dolayısıyla Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, dünya genelindeki ölüm ve engelliliğin başlıca nedenlerinden biri olan kalp ve damar hastalıkları, her yıl yaklaşık 18 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Kalp ve damar hastalıklarını tetikleyen en önemli davranışsal risk faktörleri arasında sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün ve alkol kullanımı yer alıyor.

Risk faktörlerinin etkileri bireylerde yüksek tansiyon, yüksek kan şekeri ve obezite gibi durumları ortaya çıkararak kalp ve damar hastalığı gelişme riskini artırıyor. Risk faktörlerinin bir arada görülmesi ise bireyin riskini katlayarak daha da artırıyor. Bu nedenle kalp ve damar hastalıklarından korunmada yalnızca bir risk faktörünün değil tüm risk faktörlerinin birlikte ele alınması ve müdahale edilmesi önem arz ediyor.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, uygun yaşam tarzı değişiklikleri ve değiştirilebilir risk faktörlerinin kontrol altına alınması ile kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin dörtte üçünden fazlasının önlenebiliyor.