Ultrason Terimleri Sözlüğü - Radyoloji Ultrason Terimleri ve Anlamları Neler, Sonuç Kağıdında Ne Yazar?

Ultrason, ses dalgaları kullanarak organları görüntülemeye yarayan bir sistemdir. Genellikle hamilelikte bebeğin incelenmesinde ya da bir organın incelenmesinde kullanılır. Sonuç kağıdında ise farklı pek çok ultrason terimi görülür. İnsanlar da doktoruna henüz ulaşmadan raporları aldıkları için gördükleri terimleri anlamak ve sonucu hemen öğrenmek isterler. Ultrason sonucunda yazanların anlamını öğrenmek için ultrason terimleri ve anlamları neler sorusunun yanıtını bilmelidirler.

Ultrason Terimleri Sözlüğü

Ultrason terimlerinin anlamlarını öğrenebilmek için sizler için aşağıda ultrason terimlerini içeren bir sözlüğü hazırladık.

USG: Ultrasound aletinin kısaltmasıdır.

AC: Bebeğin cm olarak karın çevresi değeridir.

AD: Bebeğin karın çapının santimetre olarak ifade edilmesidir.

AFI: Doğum kesesi içerisinde bulunan amniyotik sıvı miktarını ifade eder. Amniyotik sıvının normal değerlerde olması gebeliğin sağlığı açısından oldukça önemlidir.

BPD: BiParietal Diameter ifadesinin kısaltmasıdır. Bebeğin iki kulağı arasında bulunan mesafenin ölçülmesidir.

CRL: Doğum kesesinde bulunan bebeğin popsu ile başı arasında bulunan mesafenin ultrason hesaplanmasına verilen isimdir. Bu sayede hamileliğin kaçıncı haftada olduğunu tespit edilebilir.

D: Doppler ultrasonunda kalbin pompaladığı kanın akış hızını ifade eder.

DD: Anne karnında bulunan bebeğin gelişimin hesaplanması ve tahmini doğum tarihini belirlenmesidir.

Doppler: Ses dalgaları ile bebeğin doku ve iskeletinin görüntülenmesini sağlayan teknolojidir.

EDD: Bebeğin ultrasondaki gelişimin anne adayının son regl tarihi ile kıyaslanması ve bu sayede bebeğin gelişiminin tutarlı olup olmadığının tespit edilmesidir.

EDD (LMP): Son regl tarihine göre bebeğin doğum tarihini ifade eder.

EDD (AUA): Bebeğin anne karnında yapılan ölçümlerine göre doğum tarihini ifade eder.

EFW: Kese içerisinde bulunan bebeğin boyunun ölçülmesi ve bu sayede tahmini ağırlığının belirlenmesidir.

FHR: Anne karnında bulunan bebeğin kalp atışlarının dinlenmesi ve sayılmasıdır. Dakikada 120- 160 arası atım tespit edilmesi normaldir.

FL: Bebeğin uyluk kemiğinin uzunluğunun ölçülmesidir. Bebeğin boyunun santimetre cinsinden yaklaşık olarak belirlenmesine yardımcı olur.

GA: Bebeğin gelişiminin tahmini olarak hafta ve gün olarak ifade edilmesidir. W ifadesi haftanın, D ifadesi ise haftaya ek olarak günün belirlenmesine yardımcı olur.