Ultrasonda AFI Ne Demek? Ultrason Sonucunda AFİ Ölçümü Kaç Olmalı?

İlk defa anne ve baba olacak kişiler, ultrason sonucunda AFI ne demek diye merak edebilir. Ne ifade ettiği hakkında fikri olmayan hamile kadınlar, detaylı ultrasonda AFI ne kadar olmalı sorusuna yanıt arar. Bebekte AFI ne demek diyenlerin, bunun bebeği koruyan amniyon sıvısı ile alakalı olduğunu bilmelidir. Gebelik ultrason kağıdında AFI ne demek sorusu, bu sıvının miktarı hakkında bilgi almayı sağlar. Normal bir gebelikte amniyon sıvısı kaç ml olmalı? İdeal seviye nedir?

Ultrason Sonucunda AFI Ne Demektir?

Her anne ve baba, çocuğunun sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini ister. Gebelik süreci boyunca beslenmesine ve rutin doktor kontrolüne önem veren anne adaylarından, zaman zaman ultrasona girmesi istenir. Özellikle, hamileliği ilk defa yaşayanlar için bazı yabancı ifadeler merak uyandırıcıdır. Bunlardan biri de AFI'dir.

Ultrason sonucunda AFI ifadesi ise fetüs içindeki amniyon sıvısının miktarını belirtir. Buna göre, AFI değerlerinin en az 5 olması gerekir. 5-8 arasındakiler sınır kabul edilir ve oligohidramnios durumu söz konusu olabilir. Öte yandan, 5'ten az ise aynı şekilde oligohidramniosdan bahsedilebilir.

Amniyon Sıvısı Nedir ve Kaç Ml Olmalıdır?

Hamilelik sırasında, bebek fetüs içinde gelişir ve amniyotik sıvı sayesinde korunur. %96 sudan oluşan ve sürekli yenilenen bu sıvı, elektrolitler, sodyum, potasyum, kalsiyum, amino asitler gibi mineraller içerir. Amniyotik sıvı ilk olarak, amniyotik boşluğun oluşumu ile döllenmeden sonra hızla oluşmaya başlar. Bebeğin sağlığı için çok önemlidir. Çeşitli hastalıklardan, enfeksiyonlardan, darbelerden ve travmalardan korumaya yardımcı olur. Bebeğe hareket kolaylığı sağlar, kas ve iskelet sisteminin gelişiminde etkili rol oynar. Amniyon sıvısı, tüm gebelik süresi boyunca ortalama 50 ml iken, 20. haftada 400 ml'ye, doğumun gerçekleşmesine yakın ise 1000 ml'ye çıkar.