Ultrasonda BPD Ne Demek? Ultrason Sonucunda BPD Ölçümü Kaç Olmalı ve Büyük Ya Da Küçük Olması Ne Anlama Gelir?

Ultrasonda BPD ne demek olduğu, annelerin bebekleri için öğrenmeye çalıştıkları konulardandır. Sağlıklı doğum Biparietal çap ölçümü nedir için birincil kaynaktır. Çünkü BPD büyük olması ve küçük olması ne anlama gelir olduğu, doğumun seyrini değiştirebilir. Dolasıyla kontrol esnasında, ultrason BPD kaç mm olmalı için ölçü alınmalıdır. Daha sonra Normal doğum için BPD kaç olmalı hakkında bir çizelge çıkarılmalıdır. Bebeğin gelişimi ve doğumdaki önemi dikkate alınarak, ultrason sonucunda BPD ne demek gibi bir soru doktora yönlendirilmelidir.

Ultrasonda BPD Ne Demek?

Her anne adayı gebeliği sırasında bebeğin sağlığını ön planda tutar. Bebeğinin gelişimini yakından takip etmek ister. Gebelik boyunca bebeğinin yaşadığı evreleri bilmek ve bu evlerin ne anlama geldiğini öğrenmek ister. Bu şekilde bilinçli bir gebelik geçirmek olası kötü durumlara erken müdahale edilmesine de imkân tanıyacaktır. Anne adayları doktor kontrolleri altında bebeklerinin sağlığını öğrenir ve nasıl gelişim seyrettiğine tanıklık eder. Ultrason bu anlamda anne adaylarının içini rahatlatan bir cihazdır. Fakat tek problem ultrasonla anne karnındaki bebeğe bakılırken, bazı terimlerin bilinmemesidir. Bu terimlerden biri de BPD yani Biparietalün ne olduğudur. BPD anne karnındaki bebeğin kafatası gelişimini ifade etmektedir. Bu konuda Biparietal çap ölçümü baz alınmalıdır.

Biparietal Çap Ölçümü Nedir?

Anne karnındaki bir bebeğin tüm uzuvları belirli haftalarda gelişim göstermeye başlar. Bu gelişimler bilimsel olarak kanıtlanmış ve anne karnındaki bir bebeğin her hafta nasıl gelişim sağladığı nesnel bir hal almıştır. Biparietal çap ölçümü de bebeğin kafatası gelişimi için önemli ve bir o kadarda dikkat edilmesi gereken konudur. Biparietal çap ölçümü, anne karnındaki bir bebek için 13. haftadan sonra bakılır. Sağlıklı bir gelişim seyreden gebeliğin 13. haftasında, anne karnındaki bebeğin Biparietal çap ölçüsü yaklaşık 2.4 cm'dir.

Normal Doğum İçin BPD Kaç Olmalıdır?

Bu sorunun temel aldığı nokta normal doğumdur. Çünkü normal doğum yapan kadınlar için bebeğin Biparietal ölçüsü çok önemlidir. Gebelik boyunca anne karnındaki bebeğin gelişimi sağlıklıysa, kafatası ölçüsü de sağlıklı olacaktır. Yani kontrol sonrasında Biparietal çap ölçüsü için kabul edilen değer çıkacaktır. Dolayısıyla doğum esnasında bu ölçü, 9.5 cm olması gelmektedir.