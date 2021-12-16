Uyku apnesine dikkat! Bu hastalığa sebep oluyor...

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uzun, hastanede yattığı ikinci gecenin, hayatındaki en mutlu anlarından biri olduğunu anlatarak, "Yıllardır şikayetlerim vardı ancak 5 yıldır dayanılmaz bir hal almıştı. Geceleri çok fazla horladığımdan dolayı sabahları kalktığımda boğazım çok ağrıyordu. Her gece 4-5 kere boğularak yataktan fırlıyordum. Eşim pek çok kez, 'Ölüyorsun kalk hastaneye gidelim.' diyordu. Gündüzler, gecelerin verdiği stres ve yorgunlukla ıstırap içinde geçerdi. Tabiri yerindeyse geceden gündüze, gündüzden geceye, yorgunluktan yorgunluğa koşuyordum." ifadelerini kullandı.

Uzun, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"İkinci gece o kadar iyi uyudum ki sabah sanki başka bir dünyada uyandım. Dünyayı daha güzel görmeye başladım. Kış mevsiminden bahara geçiş gibi hissettim. O gün, akşama kadar çalıştım, ayakta durdum ama hiç yorulmadım. Geceye kadar gayet mutluydum. Ancak kendi evimde cihaz olmadan uyuyunca her şey bitti. Yorgunluk, bitkinlik yeniden başladı. Bu süreçte, tedavi olacağıma olan umudum ve doktoruma olan güvenim beni motive etti. Tedavi sürecim henüz bitmedi ancak artık her gecem Uyku Ünitesinde uyuduğum o mükemmel uykunun hayali ile devam ediyor ve sabahları daha mutlu uyanıyorum."

- "Horlayarak uyuyan insanların, güzel ve kaliteli uyuduğu sanılıyor ancak maalesef öyle değil"

KTÜ Farabi Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanlarından Prof. Dr. Yılmaz Bülbül de uyku apnesi teşhisi konan Ömer Uzun için planlanan tedavi sürecinin devam edeceğini bildirdi.

Uyku apnesi olan hastaların tedavilerinin kritik öneme sahip olduğunu ve mutlaka tedavi edilmeleri gerektiğini vurgulayan Bülbül, şu değerlendirmede bulundu:

"Halk arasında, 'horul horul ne de güzel uyuyor' diye bir söylem var. Horlayarak uyuyan insanların güzel ve kaliteli uyuduğu sanılıyor ancak maalesef öyle değil. Gece kaliteli uyku uyumayan bu insanlar, gündüz mesaide ya da okulda uyuyor. Şoförler ise direksiyon başında uyuyup trafik kazası yapıyor, marangoz elini testereye kaptırıyor velhasıl hem kendi hayatını hem de başkalarının hayatını riske ediyorlar."