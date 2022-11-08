Uyku sırasında ciltte kızarıklık, terleme gibi belirtilere dikkat! En çok çocuklarda görülüyor...

Gece terörü olarak da bilinen uyku terörünün, genellikle uyurgezerlik ile eşleştirildiğine dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Dr. Özden Yener Çakmak, "Uyku terörü, uyku esnasında çığlık atma, yoğun korku ve fiziksel aktiviteler ile kendini gösteriyor. Gece terörü olarak da bilinen uyku terörü, genellikle uyurgezerlik ile eşleştiriliyor. 3-12 yaş arasında ve erkek çocuklarda daha sık görülen uyku terörü konusunda vakit kaybedilmeden uzman yardımı alınması gerekiyor" dedi.



Uyku terörünün genellikle uykuya geçiş sırasında ortaya çıkan istenilmeyen anormal davranışların, fiziksel aktivitelerin ve çarpıntı, terleme, ciltte kızarıklık, göz bebeğinde büyüme gibi belirtilerin kendini göstermesi olduğunu belirten Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Özden Yener Çakmak, "Uyku terörü, uykunun ilk saatlerinde NREM uykuda meydana gelir. Uyku terörü yaşayan kişiler korkarak, çığlık atarak ya da ani, kendine ve çevresine zarar verebilecek koşma, fırlama, yanındaki kişiye vurma gibi hareketler yaparak kalkarlar. Kişi bu sırada dış uyaranlara yanıtsızdır ve genellikle zorlukla uyandırılırlar. Otonom sistem uyarılmasına bağlı terleme, ciltte kızarıklık, çarpıntı, göz bebeğinde büyüme gibi belirtiler de eşlik eder" şeklinde konuştu.