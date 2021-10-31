Uyku süresine dikkat! 1 saat fark bile beyin hasarına neden oluyor

Arizona Eyalet Üniversitesi Edson Hemşirelik ve Sağlık İnovasyonu Koleji'nde doçent olan Dr. Megan Petrov, "Genel olarak, uyku bozuklukları arttı ve örneklemimizin yüzde 56,5'i pandemi sırasında klinik uykusuzluk belirtileri bildiriyor. Uyku, hava, su ve yemek gibi yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Soluduğunuz havanın, içtiğiniz suyun ve yediğiniz yemeğin kalitesi kötü olduğunda sağlığınız ve işleyişiniz tehlikeye girer" diyerek aslında dünya çapında büyük bir uyku sorunu olduğunu kabul ediyor.

Geceleri sürekli olarak uykuya dalmak ve uykuda kalmak olması gereken bir uyku düzenini sağlar. Uyku eksikliği büyük bir sorun olsa da, uykuda geçirilen aşırı zaman da aynı zamanda bir dizi sağlık sorunu ve durumuyla da ilişkilidir. Ayrıca, aşırı uyumaya bağlı sağlık sorunlarının çoğu yaşlı yetişkinler arasında oldukça yaygındır ve bu da özellikle 50 yaşın üzerindekiler için çok fazla uykuya neden olur. 50 yaşından sonra çok fazla uyursanız vücudunuza neler olabileceğini öğrenmek için okumaya devam edin

BEYİN HASARI

Modern bilim, aşırı uyumanın tehlikelerini ortaya çıkardıkça, beynin sorunla karşılaşan ilk organlardan biri olduğu daha çok ortaya çıkıyor. Brain adlı bilimsel dergide yeni yayınlanan yeni araştırma, hem çok fazla hem de çok az uyumanın yaşlılıkta daha fazla bilişsel gerileme ile bağlantılı olduğunu bildiriyor.





Araştırmacılar, bir grup yaşlı yetişkini izledi ve genellikle gece başına dört buçuk saatten az uyuyanların veya her gece altı buçuk saatten fazla uyuyanların, bir dizi bilişsel değerlendirmede test puanlarının düştüğünü gördüler. Uyku süresi, "EEG" okumaları ile takip edildi, ancak çalışma yazarları bu okumaların muhtemelen beş buçuk ila yedi buçuk saatlik kendi kendine bildirilen uykuya tekabül ettiğini belirtiyor. Bu nedenle, herkesin vücudu farklı olsa da, uyku süresi için genel "bilişsel nokta", muhtemelen en az beş saat ile en fazla yedi ila yedi buçuk saat arasında bir yerdedir.

Daha da önemlisi, bu bulgular, çalışma yazarlarının Alzheimer belirtilerini açıkladıktan sonra bile devam etti, bu da demansın başlangıcının, aşırı uyku ve bilişsel gerileme arasındaki ilişkiden tamamen sorumlu olmadığını düşündürdü.

"Çalışmamız, bilişsel performansın zaman içinde istikrarlı olduğu toplam uyku süresi için orta bir aralık veya 'tatlı nokta' olduğunu öne sürüyor. Kısa ve uzun uyku süreleri, belki yetersiz uyku veya düşük uyku kalitesi nedeniyle daha kötü bilişsel performansla ilişkilendirildi" diye açıklıyor çalışmanın uzmanlarından olan Nöroloji doçenti ve Washington Üniversitesi Uyku Tıbbı Merkezi direktörü Brendan Lucey.

Nöroloji profesörü yardımcı kıdemli yazar David Holtzman, "Yalnızca kısa miktarda uyuyanların değil, aynı zamanda uzun süre uyuyanların da daha fazla bilişsel gerileme yaşadığını görmek özellikle ilginçti" diye ekliyor.

YÜKSEK KALP SORUNLARI RİSKİ





Çok uzun süre ve çok sık uyumak, yaşlı yetişkinleri uzun bir kalp sorunları ve olayları listesi riskine de sokabilir. Bu, özellikle 50 yaşın üzerindeki yaşlı bireylerin ciddi kalp problemleriyle uğraşma olasılıklarının daha yüksek olduğu düşünüldüğünde ilgilidir .

Amerikan Kardiyoloji Koleji'nden yapılan bu araştırma, yaşlı bir yetişkinin her gece aldığı uyku miktarının arterlerinde hem yağ hem de plak birikimini etkilediğini ortaya koyuyor. Bu çalışma için ortalama yaş 64 olan 1700'den fazla yetişkin incelendi. Geceleri kabaca yedi ila sekiz saat uyuyanlarda arter sertleşmesi ve plak oluşumu belirtileri çok daha azdı. Bununla birlikte, daha fazla veya daha az, çok daha fazla plak gözlendi. Bu durum ise daha yüksek bir kardiyovasküler hastalık ve felç riski olduğunu gösteriyor.

Avrupa Kardiyoloji Derneği tarafından yürütülen bir başka çalışma , başlamak için kardiyovasküler hastalığı olmayan bir milyondan fazla yetişkini kapsayan bir veri seti üzerinde büyük bir meta-analiz gerçekleştirdi. Yaklaşık dokuz yıl boyunca, araştırma yazarları, gece başına 6-8 saatten fazla uyuyanların koroner arter hastalığı/inme geliştirme veya bu hastalığa yakalanma riskinin %33(!) daha fazla olduğunu söylüyorlar.

AŞIRI UYUŞUKLUK





Uykunun, güneş varken uyanık ve tetikte olmamızı sağlaması gerekir, ancak ironik bir şekilde, çok fazla uyumak, aslında üzerimizden atılması çok zor olan kalın bir gündüz uyuşukluğu tabakasına yol açabilir .

Psikosomatik Tıpta yayınlanan bu araştırma , tipik olarak günde sekiz saatten fazla uyuyan insanlar olarak tanımlanan "uzun uyuyanların", gündüzleri daha fazla uyku hali bildirme eğiliminde olduklarını ve her sabah uyandıklarında özellikle "rahatlanmamış" hissettiklerini ortaya çıkardı. Ayrıca, uzun uyuyanların, geceleri sık sık uyanma veya uykuya dalma güçlüğü gibi uyku sorunlarından, gece 7-8 saat kapalı kalanlara göre daha sık şikayet ettiklerini de belirtmekte fayda var. Bu sadece, uzun süre uyumanın kaliteli uykuyla ilintili olmadığını gösteriyor.

Çalışmanın yazarlarından Michael A, "Uzun ve kısa uyuyanların neden benzer türde uyku şikayetleri olması gerektiği belirsiz olsa da, bu veriler yedi veya sekiz saatten fazla uykunun artan sağlık ve esenlikle ilişkili olduğu varsayımına

ARTAN ÖLÜM RİSKİ

Efsanevi rapçi Nas, ikonik bir şekilde uykunun ölümün kuzeni olduğunu söylediğinde çok uzakta olmayabilir. Çok sayıda araştırma projesi, çok fazla uykunun daha yüksek genel ölüm riskine yol açabileceği sonucuna varmıştır.

Bir çalışma, 10.000'den fazla yetişkin arasında uyku alışkanlıkları ve ölüm arasındaki ilişkiyi inceledi. Beş yıllık bir süre boyunca uyku düzeni dalgalanmaları kaydedildi ve daha sonra araştırmacılar, 11-17 yıl sonra nüfus örneklemindeki ölüm oranlarını analiz ederken bu verileri akıllarında tuttular. Geceleri sekiz saat veya daha fazla uyumaya başlayan yetişkinlerin, tutarlı bir yedi saatlik uyku programına bağlı kalanlara kıyasla, iki kattan daha fazla ölme olasılığı vardı.

KİLO ALMAK





Gündeminizde zayıf kalmak varsa, her gece çalar saatinizi kurduğunuzdan emin olun. Düzenli olarak çok fazla uyumanın ekstra kilo alımını teşvik ettiği gösterilmiştir. Sleep'te yayınlanan bu çalışma , toplam altı yıl boyunca 276 yetişkinin yaşam tarzı alışkanlıklarını izledi. Tabii ki, hem kısa (5-6 saat) hem de uzun uyuyanlar (9-10 saat) bu süre içinde daha fazla kilo aldılar. Özellikle uyuyanlarla ilgili olarak, bu tür bireylerin araştırma boyunca obezite geliştirme olasılığı %21 daha fazlaydı.

"Bu çalışma, hem kısa hem de uzun uyku sürelerinin yetişkinlerde gelecekteki vücut ağırlığı ve yağ kazanımı riskinin arttığını öngördüğüne dair kanıt sağlıyor. Bu nedenle, bu sonuçlar kilo alımına ve obeziteye katkıda bulunan belirleyiciler listesine uyku süresinin eklenmesi gerektiğini vurguluyor. "