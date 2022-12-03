Uykunuzdaki bu değişikliğe dikkat! Tip 2 diyabet sinyali…

Alanında "ilk" olarak nitelendirilen bu çalışmada, araştırmacılar, uyku sorunu bildiren kişilerin ortalama olarak, tip 2 diyete katkıda bulunabilecek zayıf kardiyometabolik sağlık göstergelerine sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu tespit etti.
"TİP 2 DİYABET VE UYKU ARASINDAKİ İLİŞKİ…"
Küresel çapta, tip 2 diyabet hastası olan yaklaşık 422 milyon kişinin olduğu tahmin ediliyor. Oldukça büyük bir rakamı temsil eden bu rakam, giderek yükseliyor. Araştırmacı Dr. Lisa Matricciani ise; tip 2 diyabet ile ilişkisi yönünden uykunun farklı yönlerini incelemeye aldı.
Dr. Matricciani, uykunun her ne kadar önemli olduğunu hepimiz bilsek de süresinin yanında ne kadar sağlıklı uyunduğunun ve uyku alışkanlıklarının da büyük önem taşıdığına dair vurgu yapıyor. Bu çalışmasında, uykunun farklı yönleri ile diyabet için risk faktörleri arasındaki ilişkileri incelediklerini belirten Dr. Matricciani, uyku bozukluğu olanların ve tip 2 diyabet riski taşıyanlar arasında bir bağlantı olduğunu belirtti.
"BİRKAÇ FAKTÖR BİRLİKTE İNCELENDİ"
Çalışma, ortalama yaşı 44,8 olan 1000'den fazla Avustralyalı yetişkini değerlendirdi. Bu kişilerin inceledikleri bir dizi uyku özelliği bulunuyor. Uykuya dalma sorunu, verimli uyku, uyku süresi, uyku uzunluğunda değişkenlik ve hangi vakitte uyunduğu gibi değişkenler, araştırmanın incelediği noktalar arasındaydı.
Dr Matricciani, "Uyku sorunu yaşadığını bildiren kişilerin vücut kitle indeksinin yanı sıra kanda kolesterol ve iltihaplanma belirteçleri olma olasılığı daha yüksek olduğunu belirtiyor.
Bu araştırma, uyku sürecinin aslında bütünsel sağlığın büyük bir bölümünü etkilediğini göstermesinin yanı sıra genel sağlık belirtilerinde de düşüşe yol açması dikkat edilmesi gerekenlerin ilk sıralarına yerleştirmesi gerekliliğini de öne çıkarıyor.