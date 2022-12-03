Uykunuzdaki bu değişikliğe dikkat! Tip 2 diyabet sinyali…

Alanında "ilk" olarak nitelendirilen bu çalışmada, araştırmacılar, uyku sorunu bildiren kişilerin ortalama olarak, tip 2 diyete katkıda bulunabilecek zayıf kardiyometabolik sağlık göstergelerine sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu tespit etti.

Küresel çapta, tip 2 diyabet hastası olan yaklaşık 422 milyon kişinin olduğu tahmin ediliyor. Oldukça büyük bir rakamı temsil eden bu rakam, giderek yükseliyor. Araştırmacı Dr. Lisa Matricciani ise; tip 2 diyabet ile ilişkisi yönünden uykunun farklı yönlerini incelemeye aldı.

Dr. Matricciani, uykunun her ne kadar önemli olduğunu hepimiz bilsek de süresinin yanında ne kadar sağlıklı uyunduğunun ve uyku alışkanlıklarının da büyük önem taşıdığına dair vurgu yapıyor. Bu çalışmasında, uykunun farklı yönleri ile diyabet için risk faktörleri arasındaki ilişkileri incelediklerini belirten Dr. Matricciani, uyku bozukluğu olanların ve tip 2 diyabet riski taşıyanlar arasında bir bağlantı olduğunu belirtti.