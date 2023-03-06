Uyuz Belirtileri Kaç Günde Ortaya Çıkar? Yetişkinlerde ve Bebeklerde Uyuz Hastalığı Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır?

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Uyuz Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Uyuz, kaşıntılı, paraziter bir hastalıktır. Bulaşıcı bir hastalık olmasından dolayı bu hastalığa vakit kaybetmeden müdahale edilmesi gerekir. Hastalığa neden olan parazitin gözle görülmesi mümkün değildir. Söz konusu parazit deriye tutunur ve kaşınmaya neden olur.

Uyuza neden olan parazitin bulaşmasından sonraki 3-6 hafta sonrasında belirtiler ortaya çıkacaktır. Sıcak ortamlarda ve gece saatlerinde kaşıntılar artar. Kaşıntı şikâyetleri sürekli artar, vücutta noktasal küçük kızarıklıklar, sulu kabarcıklar ve kabuklanmalar söz konusudur.

Uyuz Hastalığı Belirtileri

Uyuz parazitlerinin görüldüğü bölgeler daha çok bel ve göbek çevreleridir. Bunun yanında el içi, parmak araları, kadınlarda meme bölgesi, erkeklerde genital bölgeler de parazitin görülebileceği yerlerdir. Bebeklerde karşılaşılan uyuz hastalıklarında avuç içi ve ayak tabalarında sulu kabarcıklar görülebilir.

Uyuz, yakın çevredeki kişilerin kaşıntı öykülerinin bilinesi ile anlaşılabilir. Doktorun gerekli görmesi halinde mikroskobik tetkiklerle hastalığa tam olarak teşhis konulabilir. Hastalığın tedavisinde, kaşıntının olduğu kişilerle eş zamanlı olarak tedavi programı uygulanmalıdır. Losyon ve krem uygulamasının yanı alınacak bir kısım hijyen tedbirleri ile hastalığın üstesinden gelmek mümkündür.