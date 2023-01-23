Uyuz Bulaşıcı Mı? Vücuttaki Uyuz Aynı Evde Başkasına Geçer Mi, Kaç Gün Bulaşıcıdır?

Uyuz, insanları bezdirmekte bir numara olan bir virüstür. Uyuz böceği, insan vücuduna yerleşerek deride tüneller açar ve bu tünellerin içinde yaşamaya devam eder. Genelde kalabalık ortamlarda yani hastane, huzurevi, askeri kışla veya bakım evleri gibi ortamlarda bulaşır ve bulaştığı zamanda tabiri caizse insanı canından bezdirecek duruma getirir. Bu virüs insanlara bulaştığı zaman ise akılda, " uyuz temasla bulaşır mı? " sorusunu uyandırıyor. Hadi gelin uyuz bulaşıcı mı adlı yazımızı beraber inceleyelim.

Uyuz Bulaşıcı Mı?

Sarcoptes scabiei bilinen ve akardan kaynaklanan bir cilt hastalığıdır. Bu hastalığın herhangi bir tedavisi olmamakla birlikte uzun süreler boyunca cildinizde yaşayabilirler. Cilt üzerinde çoğalma yaşarlar ve oldukça bulaşıcıdırlar.

Uyuz hastalığı yılda 100 milyon kişiden fazlasını etkileyen oldukça bulaşıcı bir hastalıktır. Ve bu hastalığa çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü vücudunuzda egzama var ise bununla birleşip daha kötü sonuçlar ortaya çıkarabilir. Kadın erkek ayrımı yapmadan iki cinste de bulunan, tüm yaş gruplarına bulaşan bir hastalıktır. Özellikle bakım evleri, kışla, okul ve yurtlar gibi toplu bir şekilde yaşam sürdürülen yerlerde çoklukla görülmektedir. Hastalıklı kişiyle aynı yatakta yatma ya da ortak giysilerin kullanımı gibi durumlarda on beş ila yirmi dakika arasında ki temas sürecinde bulaşma ihtimali çok yüksek olur. Bu sebepten dolayı çok dikkat edilmelidir, belirli bir çözümü yoktur ve bu virüs uzun bir süre deride yaşamını sürdürür.

Vücuttaki Uyuz Aynı Evde Başkasına Geçer Mi ?

Aynı evde bir uyuz vakası bulaşıcılığı oldukça arttırır. Aynı havlunun kullanılması, kişisel eşyaların ortak kullanılması ya da aynı bardaktan su içme gibi durumlar, bu virüsün yayılması anlamında oldukça artış sağlar. Bu sebepten dolayı aynı evde bulunmak çok büyük risktir. Özellikle aynı yatakta yatmak gibi bir durum söz konusu ise kesinlikle bulaşır. Çünkü bu virüs bilimsel olarak on beş ila yirmi dakika temas etmek durumunda bulaşan bir virüstür. Bunun üzerine aynı yatakta yatmak durumu söz konusu olunca " yüzde doksan dokuz ihtimal ile bulaşır. " cümlesini kullanabiliriz.

Uyuz Kaç Gün Bulaşıcıdır ?

Hayatında ilk defa uyuz virüsüyle karşılaşan bir bireyde belirtilerin başlaması yaklaşık iki ila altı hafta kadar sürebilir. Fakat daha önce bu virüse yakalanmış bir kişinin belirtileri göstermesi maruz kalındıktan bir ila dört gün içinde olabilir. Hastalık bu belirtilerin başlamasına gerek kalmadan bile bulaştığı andan itibaren, sağlıklı insanlara bu hastalığı bulaştırabilir. Kendini sağlıklı sanarken bile uyuz virüsünü karşısındaki insana bulaştırabilir.

Uyuz Belirtileri

Uyuzun en önemli belirtileri, geceleri kötüleşen döküntü ve yoğun kaşıntıdır. Uyuz virüsünün bulaştığı bölgenin kaşıntıdan dolayı sürekli kaşıması ile çizilmesi ve bu sebepten dolayı enfekte hale gelen yaralar oluşabilir. Uyuzun yetişkinlerde yaygın olarak görüldüğü bölgeler şu şekildedir:

Bile

Dirsek

Koltuk altı

Bel

Kalça

Parmaklar arasındaki alan

Bebeler ya da küçük çocuklarda görülen bağışıklık sisteminin zayıf olduğu bölgeler de şunlardır:

Kafa

Yüz

Boyun

Eller

Ayak Tabanları

Döküntünün oluşumu ise küçük ısırıklar, delikler, deri altındaki şişlikler ya da sivilce benzeri şişliklerden meydana gelebilir.