Uyuz hastalığında aile uyarısı! Eğer herkes tedavi olmazsa...

Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sıla Kılıç Sayar, son yıllarda şiddetli kaşıntıya neden olan uyuz hastalığı görülme oranının hızla arttığını, doğru tedavi uygulanmazsa aylarca sürebileceğini söyledi. Uyuz bulaştıktan 4-6 hafta sonra belirtilerin ortaya çıktığına dikkat çeken Sayar, aynı ortamda yaşayan herkesin şikayetleri olmasa bile eş zamanlı tedavi olmaları gerektiğini belirtti.

GECE KAŞINTISIYLA BAŞLIYOR

Uyuz hastalığı, deriyle sınırlı olan ve hayatı tehdit etmeyen bir hastalık olmakla birlikte şiddetli kaşıntıya sebep olabilmesi, insandan insana kolayca bulaşması ve kimi zaman da tedavisinin uzun sürebilmesi sebebiyle herkesin korktuğu bir hastalık haline geldi. Doç. Dr. Sıla Kılıç Sayar, uyuz vakalarının genellikle gece kaşıntısıyla belirtilerini göstermeye başladığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Uyuz, 'Sarcoptes scabiei' adı verilen gözle görülmeyecek kadar küçük akarların bulaşması ile insandan insana, birlikte uyuma, sarılma, havlu, çarşaf, yastık, kıyafetlerin ortak kullanılması gibi temas yöntemleriyle bulaşır. Ancak, kısa süreli temasla bulaşması beklenmez. Hastalık genellikle, 15-20 dakika teması takiben bulaşır. Hayvandan insana ise uyuz hastalığı bulaşmaz."