Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Zehirden farkı yok" açıklamasını unutun! İşte ekmeğin şaşırtan faydası...

YANLIŞ BİLGİ: "MEYVE KARACİĞERİ YORAR VE YAĞLANDIRIR"

Meyve früktoz şekeri içerir. Ve yüksek fruktozlu beslenmek kanda trigliserit denilen yağların artmasını sağlar. Fakat bu meyveden gelen früktoz ile değil daha çok işlenmiş besinlerden alınan, früktoz şurubu eklenmiş hazır gıdaların tüketimi ile gelen ve sadece şeker değil sağlıksız yağların da yenmesi ile oluşan bir kompleks durumdur.

6- Tam tahıllardan günde üç porsiyon bulundurun. Tam tahıllar bulgur, beyaz dışındaki tüm tam tahıl tanelerinden elde edilen unlardan yapılan ekmekler, kepekli pirinç, tam buğday kuskus, tam buğday makarna beslenmenin altın besinleridir.

Bu besin grubundan vucüdun alacağı karbonhidrat kolayca kullanılabilecek enerji kaynağı olarak vücutta görev yapar.