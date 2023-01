Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez uyardı: Bu beslenme hataları kronik hastalıkları tetikliyor!

DEMİR EKSİKLİĞİNE DİKKAT

Ergenlik döneminde en fazla ihtiyaç duyulan besleyiciler kan için demir, kemik sağlığı ve gelişimi ile pek çok vücut fonksiyonu için kalsiyum ve D vitaminidir. Özellikle genç kızlar her ay düzenli adet dönemi ile boşalan demir depoları konusunda dikkatli olmalılar. Vücut tarafından kolaylıkla emilen hem demir içeren kırmızı et tercih edilmeli, ancak hem tavuk, yumurta, kuru meyveler, kuru baklagiller, pekmez gibi demir kaynakları tüketiliyorsa demir emilimini artırmak için taze meyve ve sebzeler gibi C vitamininden zengin besinler ile birlikte alınması sağlanmalıdır.