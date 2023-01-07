Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez uyardı: Bu beslenme hataları kronik hastalıkları tetikliyor!

Ergenlik; fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimin hızlı olduğu, yaşam boyu devam edebilecek davranışların büyük ölçüde oluştuğu bir süreç. Bu dönemde edinilen doğru beslenme alışkanlığı da, insanın gelecekteki sağlık düzenini belirliyor...

Selahattin DÖNMEZ Giriş Tarihi: 07.01.2023 10:04 PAYLAŞ ABONE OL

Hep dikkat ediyorum da ergenlik denen dönem, yani insanların büyüme yaşları beslenme bakımından pek üstünde durulan bir dönem olmuyor. Diyetisyene başvuran kişilere baktığımda ise bunların çoğunun erişkin yaşlarda olduğunu görüyorum. "Benim çocuğum gelişme çağında, sağlıklı beslenmesi için önerileriniz var mı?" diye diyetisyene gidenler pek az. Ancak çocukluktan yetişkinliğe geçişteki ergenlik durağında doğru beslenme, sağlıklı bir hayat sürmek için kaçınılmaz bir öneme sahip.



BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kızlarda 10-12, erkeklerde ise 11-14 yaşlarında başlayıp 18 yaşına kadar devam eden bu süreçte cinsiyet hormonlarına bağlı olarak vücutta yağ dokusunda, kas ve kemik yapısında değişiklikler oluyor. Bu dönemdeki fiziksel değişiklikler vücudun besin gereksinimlerini de değiştiriyor. Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak tanımlanan ergenlik döneminde sağlıklı beslenme ve yaşam biçimi alışkanlığının kazanılması sağlıklı bir yetişkinlik dönemi için temel. Bu dönemler çocuklar için fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimin hızlı olduğu, yaşam boyu devam edebilecek davranışların büyük ölçüde oluştuğu, bilgi almaya ve alışkanlık kazanmaya en uygun oldukları ve yetişkinlik hastalıklarının gelişimi açısından ise en riskli dönemlerdir.