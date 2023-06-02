Uzman diyetisyenden hayati uyarı! "D vitamini besinlerle yükseltilemez: Depoları doldurmak için..."





"6 AYDA BİR RUTİN ÖLÇÜM İLE TAKİP EDİLİR"

Vücuttaki D vitamini eksikliğini tespit etmek için ise rutin yapılan kan tahlillerine bakılması gerektiğini vurgulayan Gündüz, "Kişinin eğer D vitamini düşükse; halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kemik ve eklemlerde ağrı, depresyona meyilli ruh hali, kilo vermede güçlük gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Ancak şunu da belirtmeliyim ki kişinin geçmeyen halsizlik ya da güçsüzlük problemine dayanarak bunun D vitamini eksikliğinden kaynaklandığını söyleyemeyiz. Mutlaka hekim izlemi ve kan tahlilleri esastır" dedi.