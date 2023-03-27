Uzman doktor uyardı: "Covid-19 bu hastalığı tetikliyor!" Eğer kaşıntı var ise...

Son yıllarda artan uyuz vakalarında hastanelerin acil servisleri başta olmak üzere polikliniklerde de uyuz rahatsızlığı nedeniyle gelen hasta sayısında artış yaşanıyor. Hastalığın kişinin yaşam kalitesinin düşmesine neden olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Ömer Özdemir, hastalığın kaşıntı, döküntü ile başladığını ve insandan insana bulaştığını belirtti. İşte haberin detayları geliyor...

İHA Giriş Tarihi: 27.03.2023 10:50 PAYLAŞ ABONE OL

Siirt'te görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Ömer Özdemir, özellikle Kovid-19 döneminde pandemiyle birlikte uyuz vakalarının artış gösterdiğini söyledi. Uyuzun parazitle tetiklenen bir hastalık olduğunu söyleyen Uzman Dr. Özdemir, bu parazitin ancak mikroskop altında incelenebildiğini söyledi. Özdemir, "Bu parazit insan vücuduna yerleştiği zaman cildin en üst tabakası epidermis dediğimiz tabakasına yerleşir ve kendi evini yapar. Biz buna tünel diyoruz. Bu tüneli özellikle geceleri yapmaya çalışır. Ondan dolayıdır ki hastalarda da gece artan bir kaşıntı oluşur" dedi.

"UYUZ HASTALIĞI KOVİD-19 İLE TETİKLENDİ"



Özellikle Kovid-19 döneminde pandemiyle birlikte uyuz vakalarının artış gösterdiğini söyleyen Uzman Dr. Özdemir, Bunun temel sebeplerinin eve kapanma, ailelerin daha uzun süre beraber yaşaması, hijyen alışkanlığındaki azalma ve tedavide kullanılan ilaçlara karşı uyuzun direnç geliştirmesi olduğunu belirtti.

Özdemir, "Şu an Siirt'e gerçekten şaşırtan bir sayıda artış var. Günlük gelen hastaların neredeyse çoğunu uyuz vakaları oluşturmaktadır. Hatta bazen günlük vakaların yüzde ellisi uyuz vakaları oluşturabiliyor. Uyuz hastalığında bizim iki çeşit tedavi yöntemimiz var. Biri sürmeli tropikal dediğimiz ilaçlar bir diğer ilacımız da ağızdan alınan bir hap" diye konuştu.