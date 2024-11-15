Uzman doktordan uyarı geldi! Özellikle 5 yaş altı ve yaşlılar tehlike altında...

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Şükriye Öner, zatürre ile ilgili verdiği bilgilerde, "Zatürrede 5 yaş altı çocuklar risk grubunda" açıklamasında bulundu.

Zatürrenin beş yaş altı çocuklar ve ileri yaş hastalarda tedavi edilmezse enfeksiyona bağlı ölüm sebep olabilecek bir hastalık olduğunu belirten Dr. Şükriye Öner ailelere neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirdi.







'GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK, ATEŞ VE BALGAMA DİKKAT!'



Dr. Şükriye Öner açıklamasında, "Halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni 5 yaş altı çocuklar ve ileri yaş hastalarda enfeksiyona bağlı en sık ölüm sebeplerinden bir tanesi. Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık. Önlem olarak yıllık yapılan aşılar dikkate alınmalı. Ateşi, öksürüğü, balgamı olan, solunum sıkıntısı olan hastalar beklemeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı. Özellikle 5 yaş altı çocuklar risk grubunda. Bu bahsettiği semptomlar çocuklarda da varsa beklemeden bir çocuk hekimine başvurulması gerekmekte. 65 yaş üstü hastalar, herhangi bir akciğer hastalığı olanlar, astım, koah, bronşit, böbrek yetmezliği, karaciğer ve diyabet gibi ek hastalığı olan ya da bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullananlar, kanser hastalığı olup kemoterapi alanlar risk grupları arasındadır ve bu hastalığı daha ağır geçirebilirler" dedi.





NELERE DİKKAT EDİLMELİ?



Hastalığa maruz kalmamak için dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Dr. Şükriye Öner şunları söyledi:

"Enfeksiyon geçiren bir kişiyle karşılaşıldığı zaman temastan uzak durmalı, kapalı ortamdaysa maske takmalı, soğuk, sıcak dengesine dikkat etmeli, iyi beslenmeli ve terliyken kıyafetlerini değiştirmeli. Çevresel faktörlere de dikkat etmek gerek. Kişi sigara kullanıyorsa mutlaka bırakmalı."