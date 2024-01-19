Uzman psikologdan uyarı: "Çocuklar kötü notlardan çok ailenin tepkisinden kaygı duyar"

Uzman Psikolog Gülnihal Bilim, yarıyıl tatiline çıkacak öğrencilerin karne psikolojisi ile ilgili değerlendirmeler yaparak anne-babalara bir dizi uyarı ve tavsiyede bulundu. "Karne zamanı bazı ailelerde heyecan ve mutluluk yaşatırken, bazı ailelerde ise üzüntü ve kaygıya sebebiyet vermektedir" diyen Bilim; "Bu dönemde ebeveynlerin karneye verdikleri tepki, çocukların psikolojik sağlamlıkları açısından da kritik bir öneme sahiptir. Çocuklar genellikle karnelerindeki kötü notlarından ziyade ailelerin göstereceği tepkilerden dolayı kaygı yaşarlar. Bu nedenle, öncelikle karnedeki başarı görülüp vurgulanmalı ve takdir edilmelidir" diye konuştu.





"KARNE, ÇOCUĞUMUZUN KARAKTERİ VEYA YETENEKLERİNİ BELİRLEYEN BİR ARAÇ DEĞİLDİR"

Karnenin, sadece akademik bir değerlendirme aracı olduğunu, bu da aracın çocuğun karakteri ya da yeteneklerini belirleyen bir araç olmadığının altını çizen Bilim, "En önemlisi ise karnenin, çocuğumuzun değerini belirleyen bir belge olmadığını unutmamalıyız. Karne nedeniyle genelleme ve kıyaslama yapmamalı, eleştiren ve aşağılayan ifadelerden kaçınılmalıdır. Düşük notları için çocuk suçlanıp cezalandırılmamalı, iyi notlarda da aşırı övgü ve yüceltmeden kaçınılarak maddi ödüllerden ziyade sosyal ödüller tercih edilmeli ve çabası takdir edilmelidir" ifadelerini kullandı.





"EBEVEYNLER DE KENDİLERİNİ DEĞERLENDİRMELİ"

Değerlendirmesinde, başarısız notların objektif şekilde değerlendirilip düzeltilmesi için çocuğun teşvik edilmesi gerektiğini kaydeden Bilim, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Her çocuğun potansiyel ve yeteneklerinin farklı olduğu unutulmamalı, ne olursa olsun koşulsuz kabul ve sevgi ile yaklaşılmalıdır. Tatil dönemini ders çalışarak değil, daha çok keyif aldığı aktiviteleri yaparak geçirmeleri önemlidir. Ayrıca ebeveynler de kendilerini değerlendirmeli neyi yetersiz ya da daha iyi yapabileceklerini düşünmelidir. Zaman, daha hırslı ve not odaklı değil, daha mutlu, sorgulayıcı ve sosyal çocuklar yetiştirmeyi düşünme zamanıdır. Akdeniz Belediyesi psikologları olarak çocuklarınız ve sizler için ihtiyaç duyduğunuzda burada olduğumuzu belirtiyor ve keyifli tatiller diliyoruz."