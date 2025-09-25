Uzman uyardı: Bir tane zehirli mantar tüm ailenizi öldürebilir!

Prof. Dr. Enginyurt, sonbaharda yağışların artmasıyla doğada üremeye başlayan mantarların tüketiminin son dönemde oldukça arttığına dikkati çekti. Mantar zehirlenmesine yönelik gerek Ordu'da gerekse çevre illerde zehirlenme vakaları duymaya başladıklarını aktaran Enginyurt, "Doğada toplanan mantarları bir sepete topladığımızda bunun içerisine zehirli mantarlar karışabiliyor. Bir zehirli mantarın sepetin içerisine karışması insanların zehirlenmesi için yeterlidir." dedi.

Mantar zehrinin öldürücü olduğunu vurgulayan Enginyurt, "Bu mantarların toksik oranı yüksektir. Bu nedenle tencerede pişirdiğiniz mantar yemeğinin içinde bir tane zehirli mantar olması, tüm ailenin zehirlenmesine yol açabilir." diye konuştu.

Enginyurt, Ordu'da son günlerde mantar zehirlenmesi nedeniyle hastanelerin acillerine başvuran insanların olduğuna işaret ederek, vatandaşlardan kültür mantarı tüketmelerini, doğadan toplanan mantar konusunda dikkat etmelerini istedi.

Mantar türleri konusunda bitki bilimcilerin dahi bazen yanılabildiğini dile getiren Enginyurt, şu uyarılarda bulundu:

"Mide bulantısı, sersemlik hissi, kusma, ishal, halsizlik, kas ağrıları, görme bulanıklığı ve sonrasında nefesin durması gibi belirtiler olabilir. Mantar zehirlenmelerinin sonuçları ölümle sonuçlanabilir. Eğer zehirli mantar tüketilmişse ve bu belirtiler başlamışsa mutlaka hastanelerin acillerine başvuru yapmaları gerekiyor. Türkiye'de Zehir Danışma Kurulu vardır ve 24 saat açıktır. Mantarın antidotu (panzehir) hastane acillerimizde mevcuttur. Bir an önce tedavi başlanmazsa solunumun durması ve cihaza bağlanmak sonrasında da maalesef ölümle sonuçlanan durumlarla karşı karşıya kalınabilir."