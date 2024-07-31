Uzman uyardı! Bu saatlerde dışarı çıkmak cilt kanseri riskini artırıyor…

Dr. Nail Özhan, yaz aylarında güneşin zararlı UV ışınları çok daha güçlü olduğu için güneşe uzun süreli ve korunmasız bir şekilde maruz kalmak, cilt kanseri oluşma riskini artırabileceğini söyledi. Bunun önüne geçebilmek için yaz aylarında dışarı çıkarken güneş kremi kullanılmalı ve mümkünse güneşin en dik geldiği öğle vakitleri güneşe çıkılmamalıdır. Ayrıca dışarı çıkıldığında geniş kenarlı şapkalar ve bol kıyafetler tercih edilmeli.

DEĞİŞİKLİK FARK EDER ETMEZ DOKTORA BAŞVURUN

Cilt kanserinin genellikle cildin açık renkli bölgeleri olan yüz, boyun ve ellerde görülse de, vücudun diğer bölgelerinde de oluşabileceğine işaret eden Dr. Nail Özhan, bu nedenle güneşe maruz kalan tüm vücut bölgelerinin korunması ve düzenli olarak kontrol edilmesinin önemine vurgu yaptı. Özhan, cilt kanserinden korunmak için alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

"Cilt kanserinden korunmanın en etkili yolu, güneşten korunmak ve düzenli olarak cilt kontrolü yaptırmaktır. Ayrıca güneş kremi kullanımı, şapka ve gözlük takılması gibi önlemler de cilt kanseri riskini azaltmakta önemli rol oynamaktadır. Unutulmamalıdır ki, erken teşhis hayat kurtarır. Bu nedenle ciltte herhangi bir değişiklik fark edildiğinde, vakit kaybetmeden bir doktora başvurulmalı" ifadelerini kullandı.